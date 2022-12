Veillée tenue pour quatre femmes tuées par un tueur en série présumé à Winnipeg

Des centaines de personnes se sont rassemblées dimanche soir pour rendre hommage à quatre femmes autochtones qui auraient été assassinées par un tueur en série présumé.

« Les Manitobains devraient être consternés [by these deaths]. Ils doivent être debout. Ils devraient crier. Cet endroit aurait dû être bondé ce soir », a déclaré la députée Bernadette Smith lors de la veillée de dimanche.

Rebecca Contois, 24 ans, Marcedes Myran, 26 ans, Morgan Beatrice Harris, 39 ans, et une femme non identifiée, que les anciens ont nommée Buffalo Woman, ont été rappelées lors d’une veillée dimanche soir à La Fourche.

« Nous ne voulons pas que quelqu’un soit connu comme non identifié. Pour nous, une vie est sacrée et nous devons honorer cela », a déclaré Smith.

“Lorsque vous assistez à une cérémonie et que vous cherchez un nom, Buffalo Woman est souvent le nom qu’on vous donne jusqu’à ce qu’ils trouvent votre nom.”

Les personnes présentes étaient également là pour honorer les autres femmes autochtones qui ont été victimes de violence et pour attirer l’attention sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (MMIWG).

Le groupe a déclaré que davantage devait être fait pour mettre en œuvre les 231 appels à la justice issus du rapport final du MMIWG.

«Je pense qu’il doit y avoir une étape pour que le gouvernement agisse et écoute simplement ce qui a été dit, car beaucoup de familles ont assisté à cette enquête et il y a eu beaucoup d’argent dépensé pour cette enquête, et il se passe encore des choses aujourd’hui avec les quatre femmes qui ont été assassinées », a déclaré Delores Daniels, une avocate du MMIWG.

« Il faut que ça s’arrête. Je n’ai pas de réponse quant à la façon dont cela va être arrêté, mais l’éducation est essentielle et pour que les gens nous écoutent en tant que femmes.

Smith a déclaré que la veillée de dimanche visait à souligner l’état d’urgence en ce qui concerne le MMIWG et à demander des comptes au gouvernement.

“Cela va prendre plus que les niveaux de gouvernement, cela va prendre un changement et un changement dans la société et la façon dont nous nous traitons les uns les autres”, a-t-elle déclaré.

« Les images stéréotypées que l’on raconte des peuples autochtones font de nous des êtres inférieurs, et les gens pensent qu’ils peuvent faire ce qu’ils ont fait à nos femmes. Cela doit changer.

Smith a ajouté qu’il fallait plus de soutien pour les Autochtones aux prises avec un traumatisme intergénérationnel, ainsi que des ressources pour aider les gens à sortir de la pauvreté et de l’itinérance.

“Le logement est énorme, pas seulement ici à Winnipeg, mais je pense à nos communautés des Premières Nations, il y a trois, quatre, cinq, six familles qui vivent ensemble”, a-t-elle déclaré.

« Les gens viennent à Winnipeg et ils sont exploités, ciblés. Il n’y a pas assez de choses pour que les Autochtones se sentent en sécurité dans cette ville.

Jeremy Anthony Michael Skibicki fait face à quatre accusations de meurtre au premier degré en lien avec la mort des quatre femmes. L’avocat de Skibicki a déclaré que son client clame son innocence et a l’intention de plaider non coupable.

Aucune des accusations portées contre Skibicki n’a été prouvée devant les tribunaux.