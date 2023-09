Veillée pour la Journée de sensibilisation aux surdoses dans le parc de Kelowna

Des mères, des pères, des amis, des membres de la famille, des proches et des sympathisants se sont rassemblés jeudi soir au centre-ville de Kelowna pour une veillée en mémoire de ceux qui sont décédés à la suite de la crise de l’approvisionnement en médicaments toxiques, à l’occasion de la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses.

La veillée du 31 août au Kerry Park de Kelowna, qui a réuni des centaines de participants, a été organisée par une section locale de Moms Stop the Harm.

Cet événement annuel est organisé pour commémorer et accueillir les personnes décédées à cause de la crise des drogues toxiques. Moms Stop the Harm veille à ce que les histoires de leurs enfants décédés d’une surdose de drogue ou d’un empoisonnement aident à éduquer et à inspirer les autres à adopter des changements.

Helen Jennens, membre de Moms Stop the Harm, a perdu deux de ses fils à cause de la crise. Elle s’est entretenue avec Capital News lors de la veillée sur l’importance de sensibiliser à la réalité des troubles liés à l’usage de substances.

Jennens a déclaré que chez Moms Stop the Harm, ils s’efforcent de briser la stigmatisation associée aux troubles liés à la consommation de substances tout en éduquant les gens sur les stratégies de réduction des méfaits.

Pour en savoir plus et accéder à un soutien pour les parents d’un enfant souffrant de troubles liés à l’usage de substances, visitez momsstoptheharm.com.

Plus tôt cette semaine, les statistiques les plus récentes détaillant la sombre réalité de la crise des drogues toxiques en Colombie-Britannique ont été publiées.

Au mois de juillet, 198 personnes sont mortes à cause de l’approvisionnement en drogues toxiques et non réglementées en Colombie-Britannique, ce qui représente environ six décès par jour.

« Ce ne sont pas seulement des statistiques et des chiffres : ce sont des gens que nous connaissons et aimons. Ce sont des membres de nos familles, des gens avec qui nous travaillons, nos voisins et nos amis », a déclaré le médecin hygiéniste d’Intérieur Health, le Dr Carol Fenton.

Au moins 12 739 personnes sont mortes de surdoses ou d’intoxications médicamenteuses depuis la déclaration de l’état d’urgence de santé publique en avril 2016.

Vidéo et plus d’informations à venir.

