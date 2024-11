Veillée organisée pour le Grizzly n° 399, l’ours bien-aimé de Grand Teton qui a été tué par un véhicule

Au cours de ses près de trois décennies passées à parcourir les étendues sauvages enneigées de la chaîne Teton, Grizzly n°399 est devenue une maman ourse bien-aimée auprès de millions de visiteurs du parc qui suivent ses aventures annuelles et son arbre généalogique en constante évolution.

Les amoureux de la nature pleurent la matriarche de la célèbre famille des ours après qu’elle ait été mortellement heurtée par un véhicule le 22 octobre sur une autoroute de l’ouest du Wyoming. Samedi soir, dans la pittoresque station de ski de Jackson, des dizaines de personnes devraient braver le temps glacial pour assister à une veillée aux chandelles, et des centaines d’autres la regarderont en ligne.

Des photographes animaliers, des biologistes et des membres de la communauté se réuniront pour partager de bons souvenirs du grizzly de 28 ans, connu pour fréquenter les endroits très touristiques et les bords de route de Parc national du Grand Teton.

Un documentaire PBS l’a couronnée « Reine des Tetons » et un compte Instagram qui lui est dédié a rassemblé plus de 60 000 abonnés.

« Elle était une légende vivante, et elle est devenue cette ambassadrice de son espèce et une sorte de symbole de ralliement pour ceux qui travaillent à la conservation des terres publiques américaines », a déclaré Jack Bayles, un guide touristique de la faune qui organise la cérémonie sur la place publique de Jackson.

Nommé d’après l’étiquette apposée par les chercheurs sur son oreille, le n° 399 était la plus ancienne femelle grizzly reproductrice connue dans le grand écosystème de Yellowstone. On lui attribue le mérite d’avoir aidé la population de grizzlis de la région à rebondir, passant d’un peu plus de 100 individus dans les années 1970 à environ 1 000 individus aujourd’hui.

Elle a eu 18 petits connus dans huit portées au fil des ans, et certains ont été aperçus avec leurs propres petits.

Ses cendres ont été répandues cette semaine dans la région de Pilgrim Creek, dans le parc national de Grand Teton, où elle a passé une grande partie de sa vie, ont indiqué les responsables du parc.

« 399 feront toujours partie de cet endroit spécial », a déclaré Chip Jenkins, surintendant du parc national de Grand Teton, dans un communiqué. « Cependant, il reste encore du travail à faire pour garantir que ses descendants et tous les grizzlis continuent de prospérer dans le grand écosystème de Yellowstone. C’est à nous tous de veiller à ce qu’ils le fassent.

Les grizzlis ont vacillé sur la liste des espèces en voie de disparition. Ils restent protégés par le gouvernement fédéral, mais certains responsables des États du Wyoming, du Montana et de l’Idaho ont cherché à les protéger. supprimer les protections fédérales à mesure que leur population s’est reconstituée. Les États veulent reprendre la gestion des grizzlis et autoriser une chasse limitée.

Les défenseurs de l’environnement affirment que l’espèce a encore besoin d’être protégée, car la pénurie de nourriture causée par le changement climatique a éloigné les grizzlis de leurs habitats à la recherche de nourriture.

Lors de ses visites des Tetons, Bayles a déclaré qu’il attirait souvent l’attention sur les buissons de myrtilles stériles affectés par la hausse des températures, ce qui, selon lui, pourrait aider à expliquer pourquoi le n ° 399 se trouvait à environ 40 miles (64 kilomètres) au sud de son habitat dans le parc lorsqu’il était mortellement frappé. Les grizzlis ont besoin de manger presque sans arrêt à l’automne pour stocker suffisamment de graisse pour maintenir leur hibernation hivernale.

Lors de la veillée samedi, le guide touristique a déclaré qu’il prévoyait de chanter quelques chansons que lui et sa femme, Gina, jouaient lorsqu’ils étaient à sa recherche, elle et ses petits.

Un lionceau mâle d’un an, connu officieusement sous le nom de « Rowdy » ou « Spirit », se trouvait avec le numéro 399 lorsqu’elle a été tuée et n’a pas été localisé dans les presque deux semaines qui ont suivi.

« Rien n’indique qu’il a été heurté lors de la collision », a déclaré Joe Szuszwalak, de l’US Fish. & » a déclaré le Service de la faune. « Compte tenu de l’âge de l’ours et de la période de l’année, l’ours d’un an a de fortes chances de survivre de manière indépendante, et il n’est actuellement pas prévu de le capturer. »

En moyenne, environ trois grizzlis sont tués chaque année dans des collisions de véhicules dans le grand écosystème de Yellowstone, selon les données collectées par les chercheurs et publiées par le parc. Le n° 399 est le deuxième grizzly tué dans la région par un véhicule cette année.

Les agents des forces de l’ordre ont a déclaré la mort de l’ours comme un accident. Le conducteur n’accélérait pas et n’a pas été blessé.