La famille, les amis et les fans du rappeur DMX ont prié pour la star lors d’une veillée tenue à l’extérieur de l’hôpital où il est soigné après avoir subi une crise cardiaque.

Une foule s’est rassemblée devant le White Plains Hospital de New York pour montrer son soutien au rappeur, de son vrai nom Earl Simmons, lundi soir.

L’homme de 50 ans était admis aux soins intensifs le vendredi et a été initialement placé en réanimation, selon les rapports des médias américains.

Image:

DMX, 50 ans, a été admis à l’hôpital après avoir subi une crise cardiaque, a déclaré son avocat



Image:

Les fans tenaient des ballons, portaient des t-shirts et scandaient le nom du rappeur. Pic: AP



Parmi les personnes présentes à la veillée se trouvaient son ex-femme Tashera Simmons et sa fiancée Desiree Lindstrom, qui ont été vues en train de s’embrasser lors du rassemblement. Les fans ont scandé « DMX! DMX! » et la foule a joué un enregistrement du rappeur pendant l’événement.

Les rapports ont varié quant à savoir si le rappeur est toujours sous assistance respiratoire, ainsi que la nature de ses problèmes de santé. L’avocat de la star, Murray Richman, a déclaré qu’il avait subi une crise cardiaque, mais il n’était pas sûr de la cause de celle-ci.

Plus tôt, lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait confirmer un rapport du site de divertissement américain TMZ selon lequel DMX avait eu une surdose apparente, M. Richman a répondu: « Je refuse de me porter garant parce que je n’ai aucune connaissance personnelle. »

Image:

Il n’est pas clair si le rappeur est toujours sous assistance respiratoire



Image:

Des dizaines de personnes ont assisté à l’événement



Une porte-parole de l’hôpital a refusé de divulguer l’état du rappeur ou de confirmer à l’agence de presse Reuters qu’il était un patient.

Des stars dont Missy Elliott, Snoop Dogg et Viola Davis faisaient partie de ceux qui ont posté des messages de soutien en ligne lorsque la nouvelle a éclaté vendredi.

DMX a été signé par Columbia Records en 1992 et a sorti son premier album, It’s Dark And Hell Is Hot, en 1998. Il a sorti sept albums et reçu trois nominations aux Grammy tout au long de sa carrière, et a collaboré avec des artistes dont Jay Z, Ja Rule et LL Cool J.

Image:

DMX a sorti son premier album en 1998 et a reçu trois nominations aux Grammy Awards tout au long de sa carrière



Il a également joué dans plusieurs films, dont Romeo Must Die, Exit Wounds et Cradle 2 The Grave.

Dans sa vie personnelle, il a lutté publiquement contre la toxicomanie et a suivi plusieurs séances de désintoxication au fil des ans.

En 2019, le rappeur a annulé une série d’émissions pour s’inscrire en cure de désintoxication pour toxicomanie après avoir purgé une peine d’un an de prison pour fraude et évasion fiscales plus tôt cette année.

Mais il a toujours conservé sa place parmi les fans, attirant plus de 500000 téléspectateurs avec une confrontation en ligne avec Snoop Dogg en 2020.