Veille nationale | Un choix éclairé, clé du dépistage du cancer du sein

Un choix éclairé est important, qu’il s’agisse de prendre des décisions en matière de soins de santé, de décider dans quel quartier vivre, quelle université choisir et bien plus encore. Nous prenons tous des décisions basées sur des informations qui nous aident à comprendre les avantages et les inconvénients d’une action potentielle. L’information est particulièrement importante lorsqu’il s’agit de décisions en matière de santé, car de nombreux Canadiens n’ont pas accès à un fournisseur de soins de santé régulier.

L’accès à des informations de qualité sur les bénéfices et les risques d’un choix de santé est essentiel en médecine. Lorsqu’ils envisagent une intervention chirurgicale, les médecins informent les patients sur les avantages et les inconvénients d’une procédure afin qu’ils puissent décider de ce qui leur convient le mieux. Les femmes ménopausées peuvent envisager un traitement hormonal substitutif. Quels sont les avantages et les inconvénients potentiels ? Est-ce que c’est bon pour moi ? Il s’agit de décisions personnelles prises à l’aide d’informations crédibles et d’une conversation avec un prestataire de soins de santé.

C’est le principe sous-jacent du projet de recommandations sur le dépistage du cancer du sein publié plus tôt cette année par le Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs (Groupe de travail) : le dépistage du cancer du sein est un choix personnel, et les femmes ont besoin d’informations sur les avantages et les inconvénients afin de pouvoir décider ce qui leur convient.

Le cancer du sein est une maladie terrible et nous voulons tous trouver des moyens d’atténuer son impact et d’améliorer ses résultats. C’est pourquoi les médecins de famille, les infirmières praticiennes, les chercheurs et les spécialistes du Groupe de travail ont mené un examen approfondi des données probantes sur le dépistage du cancer du sein chez les femmes âgées de 40 à 74 ans. Cette revue comprenait plus de 155 études, avec des essais observationnels récents, des essais contrôlés randomisés et des modélisations éclairant le projet de recommandations publié le 30 mai 3024.

Étonnamment, les données probantes n’ont pas montré de bénéfice clair du dépistage chez les femmes âgées de 40 à 49 ans.

Dans le cadre de l’examen des données probantes, le groupe de travail a mené une étude systématique des valeurs et des préférences des patientes en matière de dépistage du cancer du sein, qui a montré qu’une majorité de patientes âgées de 40 à 49 ans pourraient ne pas penser que les avantages l’emportent sur les inconvénients.

« Nous voulons tous trouver des moyens de réduire le fardeau du cancer du sein et d’améliorer les résultats », a déclaré la Dre Guylène Thériault, médecin de famille, professeur de médecine factuelle et présidente du Groupe de travail et du groupe de travail sur le cancer du sein. « Les gens peuvent trouver surprenantes les informations sur le dépistage du cancer du sein : le dépistage présente des avantages potentiels, mais il présente également des inconvénients. Nous voulons que les femmes disposent de toutes les informations dont elles ont besoin pour prendre la décision qui leur convient.

À qui s’adressent les recommandations ?

Les recommandations s’adressent aux femmes présentant un risque moyen ou modérément accru, c’est-à-dire celles ayant une poitrine dense de catégorie C ou D ou des antécédents familiaux modérés (pas plus d’un parent au premier degré ou deux parents au deuxième degré diagnostiqués après 50 ans). Les recommandations ne pas s’appliquent aux personnes ayant des antécédents personnels ou familiaux étendus de cancer du sein ou de mutations génétiques qui augmenteraient le risque de cancer du sein. Elles ne s’appliquent pas non plus aux personnes présentant des symptômes, tels qu’une grosseur, à celles qui estiment courir un risque élevé et aux femmes transgenres. Ces personnes devraient consulter un médecin pour connaître les options appropriées.

Manque de preuves pour les groupes clés

Le groupe de travail a constaté qu’il existe un manque de données probantes sur le dépistage chez les femmes noires et d’autres races/ethnies diverses, ainsi que chez celles ayant des seins denses. C’est pourquoi ils réclament davantage de preuves pour mieux comprendre le cancer du sein dans ces populations et les meilleurs moyens de réduire le fardeau de la maladie et des décès.

Experts en cancer du sein et implication des patients

Le groupe de travail sur les lignes directrices sur le cancer du sein comprenait 4 experts en matière de cancer du sein – un oncologue médical, un radio-oncologue, un oncologue chirurgical et un radiologue – pour garantir un examen complet de chaque étape. Étant donné que le point de vue des patientes est essentiel à l’élaboration des lignes directrices, trois patientes partenaires diverses (dont deux ayant une expérience vécue du cancer du sein) ont apporté une contribution précieuse en tant que membres du groupe de travail.

À l’approche du mois de sensibilisation au cancer du sein, il est important d’être clair. Le message clé du projet de lignes directrices est que les personnes âgées de 40 à 74 ans devraient recevoir des informations sur les avantages et les inconvénients du dépistage du cancer du sein afin de prendre une décision qui correspond à leurs valeurs et préférences. Il s’agit d’un principe cohérent avec les pratiques de soins actuelles. Si, après en avoir été informée, une femme souhaite subir un dépistage, il convient de lui proposer une mammographie tous les 2 à 3 ans.

Le projet de recommandationsdes analyses de données probantes et des outils de décision basés sur l’âge pour les patients peuvent être trouvés ici.

La ligne directrice finale sera publiée en 2025, avec des commentaires sur le projet résumés et mis en ligne.

Dre Guylène Thériaultprésident, Groupe de travail canadien sur les soins de santé préventifs

Dr Donna L. Reynoldsmédecin de famille, professeur adjoint et spécialiste en santé publique et médecine préventive