Veille d’orages violents en vigueur pour West Columbia et Okanagan

Les résidents sont avertis du potentiel d’un orage violent qui pourrait frapper la région de West Columbia cet après-midi (11 août).

Selon Environnement Canada, les conditions suggèrent qu’un orage pourrait se développer et produire de fortes rafales de vent, de la grosse grêle et de fortes pluies.

L’agence gouvernementale avertit les résidents que la foudre tue et blesse des Canadiens chaque année, et que la grêle et les rafales de vent peuvent endommager des biens et causer des blessures.

De plus, la foudre a été la principale cause des incendies de forêt dans la région au cours des deux dernières semaines. Les orages des 29 juillet, 1er et 4 août ont déclenché cinq incendies dans les parcs nationaux des Glaciers et du Mont-Revelstoke.

Pour signaler des phénomènes météorologiques violents, envoyez un courriel à [email protected] ou tweetez les rapports en utilisant #BCStorm.

@josh_piercey

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.