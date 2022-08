Veille d’orages violents en vigueur pour l’Okanagan, Shuswap

Une veille d’orages violents est en vigueur pour une grande partie de la Colombie-Britannique jeudi après-midi, y compris le nord, le centre et le sud de l’Okanagan, ainsi que le Shuswap.

Environnement Canada a publié une alerte météorologique spéciale le 11 août, avertissant les résidents du potentiel de tempêtes qui pourraient produire de fortes rafales de vent et de la pluie.

La veille est en effet pour les Vernon, Kelowna, Penticton, ainsi que les Kootenays, Kamloops et Prince George, entre autres.

“Les conditions sont favorables au développement d’orages violents”, a écrit le ministère fédéral.

S’il y a de fortes pluies dans la région, cela pourrait provoquer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes, ont-ils ajouté. Vendredi devrait également avoir des averses dans l’après-midi avec risque d’orage, a indiqué Environnement Canada.

Des éclairs intenses ont frappé certaines parties de l’Okanagan mercredi soir, suivis de fortes pluies.

En plus du potentiel d’orages jeudi et vendredi, les températures à Vernon, Kelowna et Penticton devraient atteindre des sommets de 33 °C.

Des mises à jour seront fournies dès qu’elles seront disponibles.

L’alerte d’Environnement Canada survient moins de 24 heures après que le feu de forêt de Keremeos Creek a déclenché un bulletin de ciel enfumé pour le sud de l’Okanagan.

