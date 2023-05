Veille d’orages violents émise pour Okanagan, Arrow Lakes, Boundary

Alertable et Environnement Canada avisent la population que les conditions sont favorables au développement d’orages dangereux dans les régions de l’Okanagan, des lacs Arrow et de Boundary qui pourraient être capables de produire de la grosse grêle et des pluies torrentielles.

De fortes averses peuvent provoquer des crues soudaines et des accumulations d’eau sur les routes.

Des veilles d’orages violents sont émises lorsque les conditions atmosphériques sont favorables au développement d’orages pouvant produire un ou plusieurs des effets suivants : grosse grêle, vents destructeurs, pluies torrentielles.

Veuillez continuer à surveiller les alertes et les prévisions émises par Environnement Canada. Pour signaler des phénomènes météorologiques violents, envoyez un courriel à [email protected] ou tweetez les rapports en utilisant #BCStorm.

Juste avant 15 h le jeudi 18 mai, les météorologues d’Environnement Canada suivaient un violent orage dans le centre de l’Okanagan, près de Kelowna, à cinq kilomètres à l’est de l’autoroute 33, capable de produire de fortes rafales de vent, pouvant aller jusqu’à de la grêle de la taille d’un nickel et de fortes pluies.

Cet orage se déplaçait lentement vers le nord-est à cinq kilomètres, entraînant de fortes averses pouvant provoquer des crues soudaines et des accumulations d’eau sur les routes.

