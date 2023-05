VEILLE D’INONDATION: Les ruisseaux sont stables sur la bande d’Okanagan, les évacuations restent en place

Le pire est déjà arrivé, ce qui est une bonne nouvelle pour les résidents de la région de Whiteman’s Creek et des environs, alors qu’ils continuent de faire face à l’impact des inondations de la semaine dernière.

Le Centre des opérations d’urgence (COU) de la bande indienne d’Okanagan (OKIB) continue de surveiller les ruisseaux dans la réserve pendant la crue printanière. D’après les survols en hélicoptère de la région, il n’y a plus assez d’enneigement pour créer des changements significatifs de débit ou un danger d’inondation.

L’évaluation rapide des dommages aux propriétés touchées commencera le jeudi 11 mai. L’OKIB aimerait conseiller aux plaisanciers du bras nord du lac Okanagan de faire preuve de prudence lorsqu’ils se trouvent dans la région. Il y a encore une grande quantité de débris qui se dispersent depuis l’embouchure du ruisseau à proximité du bras nord du lac Okanagan.

Les équipages ont fourni des images de survol du ruisseau par drone, prises le mercredi 10 mai.

Les drones personnels ne sont pas autorisés dans les zones d’ordre d’évacuation, et par respect pour les résidents évacués, les gens doivent s’abstenir de faire voler des drones ou de pénétrer dans la zone.

De plus, OKIB aimerait rappeler aux particuliers de ne pas accéder aux propriétés au sud de Whiteman’s Creek par Parker’s Cove. Falcon Ave est toujours considéré comme fermé au personnel non urgent et est une zone d’ordre d’évacuation.

Des images de drones des membres de TSD montrent l’impact des eaux de crue sur le lit du ruisseau. (Contribué)

Les services d’assistance d’urgence, qui ont été fournis aux évacués, commenceront bientôt à diminuer, et les personnes concernées doivent contacter votre fournisseur d’assurance dès que possible.

