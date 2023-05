VEILLE D’INONDATION: Les routes du côté ouest instables sur la bande indienne d’Okanagan

Les eaux de crue emportant et sapant les routes de la région ont conduit à un avertissement aux résidents de la bande indienne d’Okanagan (OKIB).

Le pont sur Maw Main FSR est emporté et d’autres routes de l’arrière-pays sont instables.

« Veuillez noter que les routes de service forestier et les routes OKIB peuvent être instables ou impraticables en raison de glissements ou de ravinements », a déclaré le groupe dans une mise à jour du 7 mai. «Les usagers de la route de l’arrière-pays sont avisés que les routes fermées en octobre 2021 dans la région de Thompson Okanagan, à la suite de 15 graves incendies de forêt, restent fermées. Les voyages dans l’arrière-pays du nord-ouest ne sont pas recommandés.

L’OKIB rappelle également aux gens que « déverser des ordures sur le site de mise en sacs de sable ou n’importe où sur les terres de la réserve et dans l’arrière-pays est à la fois impoli et illégal ».

Le centre des opérations d’urgence (EOC) de l’OKIB continue de surveiller le ruisseau Whiteman et d’autres ruisseaux du côté ouest pendant l’inondation de 2023.

Actuellement, 55 ménages au total et 110 évacués se sont inscrits auprès des services d’assistance d’urgence.

Les débits du ruisseau ont considérablement diminué dimanche; cependant, il reste encore 39 cm de manteau neigeux dans le bassin versant qui descendra.

Les équipes de gestion des urgences de l’OKIB ont survolé le bassin versant dimanche pour évaluer visuellement la situation.

« On espère que des températures nocturnes plus basses continueront de ralentir le débit d’eau descendant de la montagne et d’étaler les effets sur une plus longue période de temps. Cinq autres criques du Westside sont également surveillées.

Les équipes continuent d’enlever le limon et les débris près du pont de Whiteman Creek. Le ruisseau se remplit de limon qui s’accumule et soulève le fond du lit de la rivière, poussant efficacement l’eau hors du ruisseau, provoquant des inondations.

