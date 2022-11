VEILLE DE TEMPÊTE : 20 à 35 cm de neige sont attendus sur les principales autoroutes de l’intérieur de la Colombie-Britannique

Un avertissement de tempête hivernale est en vigueur pour les principales autoroutes de l’intérieur.

L’autoroute Coquihalla et le connecteur Okanagan sont touchés par l’avertissement qui a été annoncé vers 5 heures du matin mardi matin.

Les deux autoroutes s’attendent à 20 à 35 centimètres de neige au cours des prochaines 24 heures, provoquant des conditions de conduite dangereuses. De la neige légère commencera pendant la journée et la majorité de la neige tombera la nuit, jusqu’à mercredi matin.

Le vent devrait également atteindre 60 km/h sur le Connecteur. La faible visibilité sera également un facteur pour les conducteurs.

Bien que l’avertissement de tempête hivernale soit en vigueur pour les deux autoroutes, il n’y a actuellement aucune alerte en place pour les principales villes de l’intérieur, y compris Kelowna, Merritt, Penticton et Vernon.

On ne peut pas en dire autant de l’est de la vallée du Fraser, car Hope, Chilliwack et Abbotsford ont mis en place des avertissements de chute de neige. Ils s’attendent à 20 à 25 cm de neige au cours des prochaines 24 heures, débutant mardi et se terminant mercredi soir. Les vents dans la région vont osciller entre 40 et 70 km/h.

Environnement Canada avertit les voyageurs de conduire avec prudence et de se préparer car les conditions peuvent changer rapidement.

