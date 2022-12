Veille de Noël de la NFL : les meilleurs moments viraux des Seahawks-Chiefs, des Vikings-Giants, etc.

Ligue nationale de football il y a 12 minutes partager Facebook Twitter reddit lien

Noël arrive tôt pour les fans de la NFL avec une liste de 11 matchs la veille de Noël ! Au milieu des températures glaciales à travers le pays, les Seahawks espèrent garder leurs espoirs en séries éliminatoires contre les Chiefs très favorisés à Kansas City tandis que les Bills affrontent les Bears dans la Windy City et les Vikings accueillent les Giants dans un autre match avec de grandes implications en séries éliminatoires.

Plus tard, Gardner Minshew tente de remplacer les blessés de Jalen Hurts et de mener les Eagles à une victoire décisive de la NFC East contre les Cowboys à Dallas avant que les Raiders n’affrontent les Steelers pour marquer le 50e anniversaire de la réception immaculée – et célébrer la vie de feu Franco Harris.

Voici les meilleurs moments tendances et viraux de toute la NFL la veille de Noël!

Raiders de Las Vegas contre Steelers de Pittsburgh

Terry Bradshaw se souvient de Franco Harris

Seahawks de Seattle contre Chiefs de Kansas City

Vous êtes méchant, M. Smith-Schuster !

Juju Smith-Schuster a tout mis en œuvre avant le match avec un costume de Grinchy qui ferait sourire même l’ignoble paria de Whoville.

Torse nu à Seattle

C’est presque à un chiffre à Kansas City alors que nous approchons du coup d’envoi. Les Seahawks ne s’en soucient pas.

Giants de New York contre Vikings du Minnesota

Le parfait cadeau de Noël de dernière minute !

Tout blanc dans le Minnesota

Pas de neige au sol dans le stade couvert des Vikings, mais toujours un voile blanc au nord :

Detroit Lions contre Carolina Panthers

Danse d’échauffement !

Bien sûr, c’est ainsi que Jamaal Williams est resté au chaud malgré les températures glaciales en Caroline.

Les Panthers à la hauteur de leur devise au premier quart-temps

Falcons d’Atlanta contre Ravens de Baltimore

Williams a la bonne idée

Damarion Williams est un demi défensif recrue de Miami. Il savait où il voulait être avant le match dans les conditions glaciales de Baltimore.

New Orleans Saints contre Cleveland Browns

Myles Garret n’a pas froid !

Cinq degrés au coup d’envoi avec un refroidissement éolien proche de -20 ? Pas de problème pour la star des Browns.

L’administrateur des médias sociaux des Browns, cependant…

Bol de glace complet à Cleveland…

Buffalo Bills contre Chicago Bears

Des chaussures pour rendre le Père Noël fier !

Les fans d’ours sont construits différemment

Kyler Gordon ramasse Josh Allen, Eddie Jackson J’adore ça

Bengals de Cincinnati contre Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Observation de Grinch à Foxborough !

Faites un pas de côté dans la zone des buts !

Bon microcosme des Patriots en ce moment…

