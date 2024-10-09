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VEILLE AUX TORNADES POUR LE COMTÉ DE PALM BEACH

Searlait Maheuil y a 9 heuresDernière mise à jour: octobre 9, 2024
VEILLE AUX TORNADES POUR LE COMTÉ DE PALM BEACH
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Une surveillance des tornades a été émise pour le comté de Palm Beach à l’approche de l’ouragan Milton.

PAR : ÉQUIPE MÉTÉO | BocaNewsNow.com

BOCA RATON, FL (BocaNewsNow.com) (Copyright © 2024 MetroDesk Media, LLC) — UNE TORNADO WATCH a été émise pour le comté de Palm Beach à 8 h 22.

FLC011-021-043-051-086-087-099-100100- /O. NOUVEAU. KMFL. À. A.0690.241009T1223Z-241010T0100Z/

LE SERVICE MÉTÉO NATIONAL A ÉMIS LA VEILLE TORNADO 690 EN VIGUEUR JUSQU’À 21 H HAE CE SOIR POUR LES ZONES SUIVANTES

EN FLORIDE, CETTE MONTRE COMPREND 7 COMTÉS

EN FLORIDE

MONROE CONTINENTAL

DANS LE SUD-EST DE LA FLORIDE

BROWARD MIAMI-DADE PALM BEACH

DANS LE SUD DE LA FLORIDE

GLADES HENDRY

DANS LE SUD-OUEST DE LA FLORIDE

CHARBONNIER

CELA COMPREND LES VILLES DE BOCA RATON, BONITA SHORES, BOYNTON BEACH, BRIGHTON SEMINOLE, BUCKHEAD RIDGE, BUNKER HILL, CLWISTON, CORAL SPRINGS, DELRAY BEACH, EAST NAPLES, FELDA, FORT LAUDERDALE, GOLDEN GATE, HENDRY CORRECTIONAL, HIALEAH, HOLLYWOOD, JUPITER , KEY WEST, LAKEPORT, LION COUNTRY SAFARI PARK, MARATHON, MIAMI, MOORE HAVEN, MUSE, NAPLES, NORTH BLOCKS GOLDE, NORTHWEST CAPE SABLE, ORANGE TREE, ORTONA, PALMDALE, PEMBROKE PINES, POMPANO BEACH, ROCK HARBOR, ROUTE 1/CARD SOUND, SAWGRASS MILLS MAL, SUNRISE, WELLINGTON ET WEST PALM BEACH.


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Searlait Maheuil y a 9 heuresDernière mise à jour: octobre 9, 2024