VEILLE AUX TORNADES POUR LE COMTÉ DE PALM BEACH
PAR : ÉQUIPE MÉTÉO | BocaNewsNow.com
BOCA RATON, FL (BocaNewsNow.com) (Copyright © 2024 MetroDesk Media, LLC) — UNE TORNADO WATCH a été émise pour le comté de Palm Beach à 8 h 22.
FLC011-021-043-051-086-087-099-100100- /O. NOUVEAU. KMFL. À. A.0690.241009T1223Z-241010T0100Z/
LE SERVICE MÉTÉO NATIONAL A ÉMIS LA VEILLE TORNADO 690 EN VIGUEUR JUSQU’À 21 H HAE CE SOIR POUR LES ZONES SUIVANTES
EN FLORIDE, CETTE MONTRE COMPREND 7 COMTÉS
EN FLORIDE
MONROE CONTINENTAL
DANS LE SUD-EST DE LA FLORIDE
BROWARD MIAMI-DADE PALM BEACH
DANS LE SUD DE LA FLORIDE
GLADES HENDRY
DANS LE SUD-OUEST DE LA FLORIDE
CHARBONNIER
CELA COMPREND LES VILLES DE BOCA RATON, BONITA SHORES, BOYNTON BEACH, BRIGHTON SEMINOLE, BUCKHEAD RIDGE, BUNKER HILL, CLWISTON, CORAL SPRINGS, DELRAY BEACH, EAST NAPLES, FELDA, FORT LAUDERDALE, GOLDEN GATE, HENDRY CORRECTIONAL, HIALEAH, HOLLYWOOD, JUPITER , KEY WEST, LAKEPORT, LION COUNTRY SAFARI PARK, MARATHON, MIAMI, MOORE HAVEN, MUSE, NAPLES, NORTH BLOCKS GOLDE, NORTHWEST CAPE SABLE, ORANGE TREE, ORTONA, PALMDALE, PEMBROKE PINES, POMPANO BEACH, ROCK HARBOR, ROUTE 1/CARD SOUND, SAWGRASS MILLS MAL, SUNRISE, WELLINGTON ET WEST PALM BEACH.
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