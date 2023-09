Véhicules et produits de consommation rappelés au Canada

Cette semaine, le gouvernement du Canada a émis des rappels et des alertes de sécurité pour une série de composants de véhicules et de produits de consommation. Avec des dangers allant des risques d’incendie par court-circuit aux risques de choc électrique, voici quelques rappels que le pays a connu cette semaine.

RAPPELS AUTOMATIQUES :

Transports Canada a émis un rappel sur certains véhicules VUS Kia, l’unité de commande électronique hydraulique des freins (HECU) risquant de se produire en court-circuit et augmentant les risques de combustion – même lorsque le véhicule est éteint et à l’arrêt, selon le gouvernement du Canada. .

L’avis indique que Kia informera les propriétaires de véhicules susceptibles d’être concernés par un HECU défectueux et leur conseillera de faire évaluer leur véhicule chez un concessionnaire, éventuellement pour remplacer les fusibles de leur système de freinage. Kia suggère également aux propriétaires de HECU de garer leur véhicule à l’extérieur et à l’écart des autres véhicules jusqu’à ce que les réparations soient terminées.

De même, les propriétaires de véhicules Ford pourraient également rencontrer des problèmes avec les systèmes de freinage, puisque Transports Canada a publié un avis avertissant que certains flexibles de frein avant pourraient tomber en panne et provoquer une fuite progressive de liquide de frein sur certains véhicules fabriqués entre 2013 et 2018. Comme l’explique l’avis, ceci Un problème peut entraîner une capacité de freinage réduite. Le rappel n’inclut pas les modèles équipés d’un moteur hybride ni les véhicules réparés dans le cadre du programme d’extension de garantie Ford 22NO2, ajoute l’avis. Les propriétaires de véhicules pouvant être à risque seront contactés par Ford et invités à remplacer leur durite de frein avant chez un concessionnaire.

Le gouvernement fédéral a également émis un rappel pour certaines remorques Keystone Cougar RV, fabriquées entre 2017 et 2021, mettant en garde contre les rails de châssis qui pourraient se plier ou se briser. Selon l’avis, un changement brusque dans la conduite du véhicule pourrait augmenter le risque de collision.

L’avis indique que Keystone RV contactera les propriétaires par courrier et leur demandera d’apporter leur remorque de camping-car chez un concessionnaire pour ajouter des composants de support, tels que des croisillons et un stabilisateur.

RAPPELS DE PRODUITS:

Le gouvernement a émis un rappel pour les prises intelligentes d’Emporia en Amérique du Nord, qui permettent aux consommateurs de surveiller la consommation d’énergie des appareils électroménagers. L’avis prévient que ces prises intelligentes ne sont « pas correctement mises à la terre » et peuvent provoquer un choc électrique pour l’utilisateur. L’avis indique également qu’au 18 septembre, l’entreprise n’a reçu aucun rapport d’incident ou de blessure au Canada.

Santé Canada conseille aux propriétaires de la prise intelligente de cesser complètement de l’utiliser et de contacter Emporia afin de recevoir un remboursement complet ou une prise de remplacement gratuite.

Un autre rappel important concerne des blocs de jouets magnétiques, que le programme d’échantillonnage et d’évaluation de Santé Canada a signalés comme présentant un risque d’ingestion. Les blocs de construction magnétiques STAX Insane, de On Trend Goods, se composent de petits aimants puissants qui, selon Santé Canada, peuvent être facilement avalés par les enfants de tous âges. L’avis prévient que le jouet présente « des risques graves, voire potentiellement mortels », en particulier lorsque plus d’un aimant puissant est avalé en peu de temps, ce qui amène les aimants à s’attirer les uns les autres lorsqu’ils se déplacent dans les intestins. Santé Canada affirme que cela peut provoquer une torsion des intestins, créant des blocages ou une déchirure des parois intestinales.

L’avis ajoute qu’au 22 septembre, l’entreprise n’a reçu aucun rapport d’incident de blessure au Canada. Les consommateurs qui ont acheté ce jouet doivent le rapporter au détaillant où il a été acheté.

Pour des mises à jour sur les autres rappels cette semaine, visitez rappels-rappels.canada.ca