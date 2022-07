Véhicules électriques : comment le gouvernement récupérera-t-il les taxes sur l’essence perdues ?

Alors que de plus en plus de Canadiens effectuent la transition vers les véhicules électriques, ce qui est moins certain, c’est comment les gouvernements récupéreront potentiellement les milliards de dollars perdus en recettes fiscales sur l’essence.

Selon un rapport de Comptables professionnels agréés Canada, le gouvernement fédéral perçoit environ 6 milliards de dollars par année en taxes d’accise sur l’essence et le diesel, sans compter la TPS ou la TVH.

Alors qu’une grande partie de l’argent va dans les recettes générales, une partie de l’argent de la taxe sur l’essence va à l’infrastructure locale.

Le gouvernement fédéral s’est engagé à atteindre zéro émission nette d’ici 2050 et exige également que toutes les ventes de voitures légères et de camions neufs soient à zéro émission d’ici 2035.

Sherena Hussain, enseignante à la Schulich School of Business de l’Université York, a déclaré jeudi à l’émission Your Morning de CTV que la perte de ces revenus pourrait être importante, selon la rapidité avec laquelle les Canadiens passent aux véhicules électriques.

La compensation de cette perte pourrait prendre la forme de nouvelles taxes, comme dans les bornes de recharge, a déclaré Hussain.

Mais la rapidité avec laquelle la transition des véhicules à essence aux véhicules électriques se produira, a-t-elle ajouté, dépendra de la disponibilité d’une infrastructure de recharge et d’une électricité abordable et à faible coût.

“Que les gouvernements soient en mesure de le faire ou non, et de soutenir différentes industries privées comme nous le faisons, pose vraiment la question de la nécessité de dépenser plus à court terme afin de faciliter la nécessité à long terme de nous faire la transition vers une baisse -véhicules à émission”, a-t-elle déclaré.



Regardez l’intégralité de l’interview de Sherena Hussain en haut de l’article.