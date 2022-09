Véhicules dans un gouffre chez un concessionnaire du sud d’Edmonton

Plusieurs véhicules sont tombés dans un gouffre chez un concessionnaire automobile du sud d’Edmonton. Il y avait quatre voitures dans le trou du parking d’Infiniti South Edmonton lorsque CTV News Edmonton est arrivé sur les lieux juste avant 10 h 45. “C’est très rare. C’est un gros et heureusement, il n’y en a que quatre et pas tout un parking”, a déclaré Dale Jackson de Cliffs Towing. Jackson a déclaré que deux des véhicules dans le gouffre sont neufs, un est utilisé et un est la voiture d’un client. Il a ajouté que les véhicules n’avaient pas subi “beaucoup de dégâts”. Dans un communiqué, EPCOR a déclaré à CTV News Edmonton qu’il avait contacté Infiniti et qu’il enverrait une équipe au cas où le concessionnaire aurait besoin d’aide.

