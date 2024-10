Véhicule électrique à autonomie illimitée testé, la puissance de la batterie augmente sans recharge

E-Cat Power adapté à tous types d’applications

Avec de faibles coûts initiaux, aucune dépense de carburant et une longue durée de vie, Puissance E-Cat est censé offrir un coût total compétitif de l’électricité produite.

Les cellules du générateur électrique E-Cat sont disponibles dans des tailles de 10 et 100 watts. N’importe quel nombre d’E-Cats peut être combiné pour atteindre le niveau souhaité de pouvoir.

La société affirme qu’E-Cat Power convient à toutes sortes d’applications dans les maisons, les entreprises et l’industrie, telles que l’éclairage, le chauffage, la climatisation et l’alimentation de toutes sortes d’appareils et d’appareils électroniques.

Il y a quelques mois, la société avait précisé que tout générateur d’énergie NGU, fabriqué à partir de cellules d’alimentation NGU de 10 W assemblées, pouvait être utilisé pour générer une énergie électrique constante, sans aucune entrée et en mouvement.

« Cela ouvre la voie aux véhicules électriques avec une autonomie illimitée et à un avenir dans lequel les transports s’éloigneront enfin des combustibles fossiles. Il a été démontré en même temps que le générateur électrique NGU était prêt à entrer dans le courant dominant en tant que générateur universel et flexible d’électricité propre », dit l’entreprise plus tôt.