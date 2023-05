Véhicule de police à l’arrière à Lake Country

L’incident s’est produit à l’intersection de l’autoroute 97 et du chemin Oceola

Un conducteur a renversé un véhicule de police à l’intersection de l’autoroute 97 et du chemin Oceola peu après 17 h le 23 mai.

Les véhicules ont quitté l’intersection pour prendre la voie de gauche en direction nord.

Des débris sont laissés dans l’intersection.

Des policiers supplémentaires et une ambulance sont sur place.

@Rangers_mom

[email protected]

