Végétarien depuis 45 ans mange accidentellement de la viande après que McDonald’s ait servi du poulet au lieu d’un hamburger végétarien

Les comptoirs de restauration rapide peuvent souvent gâcher votre commande. Mais pour une femme végétarienne qui n’avait pas mangé de viande depuis 45 ans, la gaffe s’est avérée plutôt désagréable après avoir accidentellement fini par manger un hamburger au poulet qu’on lui a servi dans un McDonald’s en voiture au Royaume-Uni, malgré commander un hamburger végétarien.

Louise Davies, une résidente du Gloucestershire, était une fervente végétarienne depuis près de 45 ans. Cependant, la femme de 50 ans a reçu le choc de sa vie lorsqu’elle a accidentellement mordu dans une galette de hamburger à la viande dans un point de vente au volant McDonald’s local. Davies avait commandé un hamburger aux légumes de luxe McDonalds, mais pour elle et sa fille de 11 ans. Mais à la place, on lui a donné un hamburger au poulet.

Davies a immédiatement compris que le hamburger ne contenait pas les «goujons» végétariens comme promis, mais contenait à la place une galette de poulet. N’ayant pas mangé de viande depuis plus de quatre décennies, son goût a fait vomir Davies instantanément.

Après l’indignation, McDonald’s s’est excusé pour son erreur et a déclaré qu’il enquêterait sur l’incident, admettant: « Ce n’était tout simplement pas suffisant », a rapporté le Daily Mail.

Le hamburger de légumes de luxe commandé par Louis devrait contenir deux goujons au poivre et au pesto végétarien, mais ici, Louise a déclaré qu’elle avait eu un choc terrible après avoir reconnu que le hamburger de légumes contenait du poulet.

« J’ai immédiatement été malade parce que je n’ai pas mangé de viande depuis plus de 40 ans. La texture et tout, j’ai juste dû me précipiter aux toilettes », a déclaré Davies. Ajoutant à cela, Davies a déclaré qu’elle ne l’avait pas réellement mangé, quand elle a mordu un seul morceau, elle s’est immédiatement sentie nauséeuse et a couru aux toilettes.

