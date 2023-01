Végétalien : certains au Canada passent à une alimentation à base de plantes

Ayant grandi à Sault Ste. Marie, Ont. avec un père boucher, Toni Vernelli adorait manger de la viande. Mais elle ne tarda pas à remarquer que la nourriture qu’elle mangeait provenait des animaux de la ferme qu’elle aimait. Quand Vernelli avait 18 ans, elle est passée au véganisme.

Plus de 30 ans d’activisme animalier plus tard, Vernelli est maintenant responsable des communications pour Veganuary, un engagement de 31 jours qui met les participants au défi de devenir végétaliens pour le mois de janvier.

Le défi donne aux gens une chance de “tremper leurs orteils” dans le mode de vie, a déclaré Vernelli.

Les végétaliens s’abstiennent de consommer des produits d’origine animale. Cela signifie ne pas manger de viande, de produits laitiers ou d’œufs et, pour certains, s’étendre à ne pas porter de cuir ou de fourrure ou à utiliser des produits testés sur des animaux.

Les gens aiment les défis, a-t-elle dit, en citant Dry January, un mois consacré à l’abandon de l’alcool, ou Stoptober, lorsque les gens arrêtent de fumer en octobre.

Auparavant, la promotion d’un régime à base de plantes était basée sur la sensibilisation, promouvant le végétarisme ou le végétalisme à la dinde froide.

“Ce n’est pas ainsi que les humains fonctionnent”, a déclaré Vernelli.

Le défi a commencé en 2014 au Royaume-Uni et lorsque les co-fondateurs de Veganuary, Jane Land et Matthew Glover, ont décidé de créer l’engagement de devenir végétalien.

Veganuary est maintenant un mouvement mondial avec des participants du monde entier. Le Canada se classe parmi les 20 premiers pays en nombre de participants, se classant 18e.

Une enquête Statista de 2018 a estimé que 0,85 % des Canadiens étaient végétaliens et 2,3 % étaient végétariens.

En général, il existe trois principales motivations pour s’inscrire à Veganuary, a déclaré Vernelli : la protection des animaux, les avantages pour la santé et les préoccupations environnementales.

Même les entreprises canadiennes ont commencé à reconnaître le défi mensuel.

Il y a quatre ans, lors d’un voyage d’affaires au Royaume-Uni, Rob Felix a remarqué la campagne Veganuary dans un certain nombre de magasins britanniques tels que Tesco.

“De ce voyage et en le voyant dans le commerce de détail, nous l’avons ramené et avons organisé notre premier événement Veganuary il y a environ trois ans”, a déclaré le vice-président senior du merchandising chez London Drugs.

Tout en se concentrant initialement sur la nourriture, Felix a déclaré que London Drugs avait triplé le nombre de produits végétaliens qu’il vend, des produits de nettoyage au dentifrice et aux aliments pour bébés, en janvier et toute l’année.

“Tout au long de l’année, les alternatives végétaliennes deviennent de plus en plus importantes”, a-t-il déclaré.

Les substituts de viande à base de plantes devraient atteindre environ 148,9 millions de dollars américains cette année au Canada, en hausse de plus de 40 millions de dollars par rapport à 2019. Plus tôt cette année, le gouvernement fédéral a investi 1,4 million de dollars dans la société de protéines végétales Big Mountain Foods Ltd.

« Les aliments à base de plantes gagnent en popularité alors que les Canadiens recherchent de plus en plus des options pour incorporer une plus grande variété dans leur alimentation », a déclaré la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, dans un communiqué de presse à l’époque.

Lorsque Vernelli est devenue végétalienne pour la première fois il y a 32 ans, elle a déclaré qu’il serait difficile de trouver des alternatives végétaliennes. Par exemple, le lait non laitier n’était autrefois disponible que dans une épicerie asiatique ou dans des cafés spécialisés. Mais maintenant, dit-elle, il est difficile de trouver un café qui ne propose pas un certain nombre d’alternatives au lait à base de plantes.

“Il y a trente ans, ils pensaient que vous étiez fou, comme ‘Qu’est-ce que vous mangez ? Comment pouvez-vous survivre ?’

Elle a dit que le véganisme est maintenant beaucoup plus un objectif ambitieux, où les gens parlent souvent de la façon dont ils ont réduit leur consommation de viande et de produits laitiers.

“La plupart des gens n’aiment pas l’idée de manger des animaux… mais changer une habitude de toute une vie est difficile”, a déclaré Vernelli.

Lors de leur inscription, les promesses de Veganuary auront également accès à un groupe Facebook privé pour le soutien des autres participants et recevront quotidiennement des recettes et des conseils nutritionnels par e-mail.

Si vous participez, Alyssa Fontaine, la fondatrice de Plant Based Dieticians, recommande de ne pas manquer de protéines et de les obtenir à partir de sources telles que le lait de soja, le tofu, les haricots et les pois chiches.

Alors que de nombreux végétaliens sont tenus de remplacer la vitamine B12, une vitamine que l’on trouve principalement dans la viande rouge, Fontaine a déclaré que pour un changement d’un mois, des suppléments supplémentaires en dehors d’une multivitamine et d’oméga-3 ne sont pas nécessaires.

Pour braver le froid de l’hiver, Fontaine a déclaré que les ragoûts et les sautés sont des repas faciles qui peuvent être riches en protéines.

Bien qu’il semble qu’il y ait plus de substituts végétaliens que jamais auparavant, elle a déclaré que tous les substituts de viande et de produits laitiers à base de plantes ne sont pas égaux et qu’il est préférable de s’en tenir à des aliments naturels et entiers pour tirer le meilleur parti du mode de vie.

Pour Vernelli, passer à un mode de vie plus axé sur les plantes commence par faire des substitutions gérables.

“Ensuite, vous pouvez commencer à expérimenter des choses farfelues comme le quinoa et des choses que vous n’auriez peut-être jamais mangées auparavant.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 1er janvier 2022