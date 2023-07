Vegas pourrait battre un record de chaleur alors que des dizaines de millions de personnes à travers les États-Unis font face à des températures torrides – Boston News, Météo, Sports

LAS VEGAS (AP) – Les visiteurs de Las Vegas vendredi sont sortis momentanément pour prendre des photos et ont été frappés par l’air du haut fourneau. Mais la plupart passeront leurs vacances dans un climat très différent – dans des casinos où la climatisation froide peut nécessiter un pull léger.

Pendant ce temps, les médecins des urgences étaient témoins d’un autre monde, alors que des ouvriers du bâtiment déshydratés, des résidents âgés évanouis et d’autres souffraient d’une intense vague de chaleur menaçant de battre le record absolu de la ville de 117 degrés Fahrenheit (47,2 degrés Celsius) ce week-end.

Peu d’endroits dans le sud-ouest torride démontrent le contraste surréaliste entre la vie intérieure et extérieure comme Las Vegas, une ville éclairée au néon riche en complexes hôteliers, casinos, piscines, discothèques intérieures et boutiques. Des dizaines de millions d’autres à travers Californie et le sud-ouest, cherchaient également des moyens de rester au frais et à l’abri des dangers de la chaleur extrême.

« Nous parlons de cette vague de chaleur dans les bâtiments depuis une semaine maintenant, et maintenant la période la plus intense commence », a écrit vendredi le National Weather Service.

Près d’un tiers des Américains étaient soumis à des avis, des veilles et des avertissements de chaleur extrême. La vague de chaleur torride devrait s’aggraver ce week-end pour le Nevada, l’Arizona et la Californie, où les températures du désert devraient monter en flèche dans certaines parties au-delà de 120 degrés Fahrenheit (48,8 degrés Celsius) pendant la journée et rester dans les années 90 F (au-dessus de 32,2 C ) pendant la nuit.

Sergio Cajamarca, sa famille et leur chien, Max, faisaient partie de ceux qui ont fait la queue pour poser pour des photos devant l’emblématique panneau « Welcome to Fabulous Las Vegas ». La température avant midi dépassait déjà 100 F (37,8 C).

« J’aime la ville, surtout la nuit. C’est juste la chaleur », a déclaré Cajamarca, 46 ans, un électricien de Brooklyn Park, Minnesota.

Sa fille, Kathy Zhagui, 20 ans, a proposé sa recette pour le soulagement : « Probablement juste de l’eau, de la glace, en restant à l’intérieur. »

Les météorologues de Las Vegas ont averti les gens de ne pas sous-estimer le danger. « Cette vague de chaleur n’est PAS la chaleur typique du désert en raison de sa longue durée, de ses températures diurnes extrêmes et de ses nuits chaudes. Tout le monde doit prendre cette chaleur au sérieux, y compris ceux qui vivent dans le désert », a déclaré le National Weather Service de Las Vegas dans un tweet.

Phoenix a marqué le 15e jour consécutif de la ville de 110 degrés Fahrenheit (43,3 degrés Celsius) ou de températures plus élevées vendredi, atteignant 116 degrés Fahrenheit (46,6 degrés Celsius) en fin d’après-midi, et la mettant sur la bonne voie pour battre la plus longue étendue mesurée d’une telle chaleur. Le record est de 18 jours, enregistré en 1974.

« Ce week-end, il y aura certaines des conditions les plus graves et les plus chaudes que nous ayons jamais vues », a déclaré David Hondula, responsable de la chaleur de la ville. « Je pense que c’est le moment d’une vigilance communautaire maximale. »

On s’attendait à ce que la chaleur se poursuive jusqu’à la semaine prochaine alors qu’un dôme à haute pression se déplace vers l’ouest depuis le Texas.

« Nous avons maintenant beaucoup de maladies liées à la chaleur, beaucoup de déshydratation, d’épuisement par la chaleur », a déclaré le Dr Ashkan Morim, qui travaille aux urgences de l’hôpital Dignity Health Siena dans la banlieue de Henderson.

Morim a déclaré avoir soigné cette semaine des touristes qui ont passé trop de temps à boire au bord des piscines et qui se sont gravement déshydratés. un randonneur échoué qui avait besoin de litres de liquide pour reprendre des forces ; et un homme de 70 ans qui est tombé et est resté coincé pendant sept heures chez lui jusqu’à l’arrivée des secours. L’homme a maintenu le thermostat de sa maison à 80 F (26,7 C), préoccupé par sa facture d’électricité, la climatisation fonctionnant en permanence pour lutter contre les températures nocturnes élevées.

Les responsables régionaux de la santé à Las Vegas ont lancé un nouveau base de données jeudi pour signaler les décès «causés par la chaleur» et «liés à la chaleur» dans la ville et le comté de Clark environnant d’avril à octobre.

Le district sanitaire du sud du Nevada a déclaré que sept personnes étaient décédées depuis le 11 avril et qu’un total de 152 décès l’an dernier ont été déterminés comme étant liés à la chaleur.

Outre les casinos, les bibliothèques publiques climatisées, les halls des postes de police et d’autres lieux du Texas à la Californie prévoyaient d’être ouverts au public pour offrir un soulagement au moins une partie de la journée. Dans la plus grande ville du Nouveau-Mexique, Albuquerque, les pataugeoires seront ouvertes pendant de longues heures et de nombreuses piscines publiques offraient une entrée gratuite. À Boise, dans l’Idaho, des églises et d’autres groupes à but non lucratif offraient de l’eau, de la crème solaire et un abri.

Les températures plus près de la côte du Pacifique étaient moins sévères, mais ont tout de même fait passer une journée en sueur sur les lignes de piquetage dans la région de Los Angeles où les acteurs ont rejoint les scénaristes dans grèves contre les producteurs.

À Sacramento, la California State Fair a débuté avec les organisateurs annulant les événements de courses de chevaux prévus en raison de préoccupations pour la sécurité des animaux.

On a rappelé aux employeurs que les travailleurs de plein air doivent recevoir de l’eau, de l’ombre et des pauses régulières pour se rafraîchir.

Les propriétaires d’animaux ont été invités à garder leurs animaux principalement à l’intérieur. « Les chiens sont plus sensibles aux coups de chaleur et peuvent littéralement mourir en quelques minutes. Veuillez les laisser à la maison dans la climatisation », a déclaré David Szymanski, surintendant du parc de la zone de loisirs nationale des montagnes de Santa Monica, dans un communiqué.

Pendant ce temps, la saison des incendies de forêt s’intensifiait dans des conditions chaudes et sèches avec une série d’incendies qui ont éclaté à travers la Californie cette semaine, a déclaré Wade Crowfoot, secrétaire de la Natural Resources Agency, lors d’une conférence de presse.

Changement climatique mondial « suralimente » les vagues de chaleur, a ajouté Crowfoot.

Stefan Gligorevic, un ingénieur logiciel de Lancaster, en Pennsylvanie, visitant Las Vegas pour la première fois, a déclaré qu’il prévoyait de rester hydraté et de ne pas le laisser gâcher ses vacances.

« Bière fraîche et probablement une promenade dans les stations balnéaires. Vous profitez de l’ombre quand vous le pouvez », a déclaré Gligorevic. « Ouais absolument. »

_____

Watson a rapporté de San Diego. Les journalistes de l’AP John Antczak à Los Angeles, Anita Snow à Phoenix et Susan Montoya à Albuquerque, Nouveau-Mexique ont contribué à ce rapport.

(Copyright (c) 2022 The Associated Press. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.)

Rejoignez notre newsletter pour les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception