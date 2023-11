Vegas Inc et Cox Business présentent les Top Tech Awards 2023

Vegas Inc., en partenariat avec Cox business, présente les Top Tech Awards 2023. La technologie facilite de nombreux aspects de la vie moderne, des affaires à l’éducation en passant par le gouvernement. Les professionnels et innovateurs des technologies de l’information honorés ici sont à l’avant-garde de l’industrie technologique dans leurs domaines respectifs. Ils soutiennent et connectent la communauté chaque jour et font la fierté du sud du Nevada.

Les lauréats ont été sélectionnés par un jury indépendant en fonction de leurs réalisations, de leur impact sur l’entreprise et la communauté et de leurs projets majeurs.

Meilleure technologie de l’année : Bob Leek

DSI | Informatique du comté de Clark

L’équipe de professionnels de la technologie de Bob Leek est la plus grande équipe de ce type dans le sud du Nevada. Clark County IT dispose d’une équipe de professionnels de la technologie travaillant dans le développement, l’analyse, l’assurance qualité, la gestion de projet, la cybersécurité, l’infrastructure, les opérations des centres de données, les plates-formes cloud, le service d’assistance et le support sur le terrain, ainsi que le leadership. L’équipe met à jour la technologie dans tout le comté pour résoudre des problèmes allant des élections à la justice pour mineurs en passant par l’utilisation et la planification des terres.

Les compétences de Leek vont au-delà des solutions technologiques. Il dirige de manière collaborative, essayant de comprendre les problèmes et les opportunités avec une approche diversifiée, équitable et inclusive englobant ses équipes, leurs partenaires et le public. Il prend souvent la parole lors de conférences gouvernementales, dans des contextes intersectoriels et en petits groupes. Il ne cherche pas seulement à enseigner, mais cherche aussi toujours à apprendre des autres.

Actuellement, Leek travaille à la mise en œuvre de quatre concepts – Resident360, Business360, Visitor360 et Employee360 – dans le comté de Clark. Clark County IT travaillera avec les organisations et juridictions locales dans tout le comté pour fournir une ressource centrale avec les services disponibles dans la mesure du possible. Ces concepts permettraient aux individus d’accéder facilement aux informations des prestataires de services gouvernementaux.

Leek est également président de la section de Las Vegas de la Society for Information Management. Cette organisation se concentre sur le développement de compétences technologiques dans des dizaines d’organisations du sud du Nevada. De plus, il est membre du conseil consultatif de Tech Impact et du conseil consultatif du programme technologique de l’UNLV. Avec son dévouement envers la communauté qu’il sert, il dirige également un groupe d’équipes inter-juridictionnelles d’autres gouvernements de l’État du Nevada pour offrir un accès Internet haut débit et abordable à chaque résident et entreprise de l’État.

Prix ​​Cox de l’innovation : Chris Conrad

Ingénieur Analytics Senior | HCA Santé

Chris Conrad s’est lancé dans une mission visant à rationaliser les processus de soins de santé en utilisant la technologie et l’innovation. La mise en œuvre d’outils en ligne et de systèmes électroniques a contribué aux soins aux patients, à la fidélisation des employés, à l’automatisation des procédures, à la sécurité des patients, à une gestion efficace et à une stratégie commerciale, contribuant ainsi à une meilleure expérience de soins pour les patients, les soignants et les administrateurs.

Conrad a présenté le tableau de bord Inpatient Master View qui centralise les informations sur les patients telles que l’état médical, les plans de traitement et les tests en attente, met en évidence de manière proactive les étapes d’une sortie sûre et rapide, encourage la collaboration entre les services hospitaliers, fournit des mises à jour en temps réel sur l’état des patients et accumule des données sur les problèmes récurrents. à l’amélioration des processus. Il a également créé le tableau de bord de rétention RH. Ce tableau de bord utilise des enquêtes, des mécanismes de rétroaction et une analyse des sentiments pour évaluer l’engagement des employés, suivre les taux d’achèvement des formations et les données de progression de carrière pour évaluer les performances, suivre les taux de roulement et évaluer la satisfaction au travail et l’efficacité des gestionnaires pour identifier les domaines à améliorer.

Les projets d’automatisation, tels que la validation du site Web des temps d’attente aux urgences et l’automatisation de la migration des ensembles de commandes Meditech, sont des exemples de la manière dont les systèmes de santé peuvent rationaliser les processus et améliorer les soins aux patients en exploitant la technologie.

Le leadership de Conrad cultive un écosystème d’innovation au sein de la division HCA Far West. Cela a permis à de nouvelles idées et technologies de prendre racine, suscitant des collaborations entre entreprises et encourageant les progrès dans le secteur de la santé. Son exemple d’innovation axée sur le patient remodèle l’efficacité opérationnelle et l’expérience des soins de santé dans l’ensemble de l’entreprise HCA Healthcare.

Prix ​​d’excellence communautaire : Alyssa Rodriguez

Directeur des technologies de l’information | Ville de Henderson

La ville de Henderson devrait augmenter sa population de près de 70 000 habitants au cours des 10 prochaines années. En tant que municipalité en pleine croissance – et actuellement la deuxième plus grande ville de l’État – Henderson a attiré des dirigeants qui voient son potentiel de progrès. L’une de ces dirigeantes est Alyssa Rodriguez, directrice des technologies de l’information de la ville.

Rodriguez est engagée envers la communauté, comme en témoigne son plan actuel qui est axé sur la sécurité communautaire, des communautés habitables, la vitalité économique, une éducation de qualité et des services publics performants. Elle a mis en œuvre une technologie de pointe pour rendre la communauté plus sûre. Son soutien au déploiement de systèmes de surveillance avancés, d’algorithmes de police prédictive et de systèmes intelligents de gestion du trafic a conduit à une baisse significative des taux de criminalité et a engendré un sentiment de sécurité et de confiance dans la communauté.

L’utilisation de la technologie des capteurs a joué un rôle essentiel pour faire de la ville de Henderson une communauté plus agréable à vivre. Henderson a entamé sa transformation en une ville intelligente en utilisant des plateformes d’analyse de données et d’engagement citoyen menant à une gestion efficace des déchets, à des transports publics optimisés et à une meilleure conservation de l’énergie.

En donnant la priorité à la technologie la plus avancée, Rodriguez peut mieux servir les membres de la communauté. Elle a dirigé des projets visant à fournir des outils d’apprentissage numériques aux étudiants locaux et a établi des partenariats avec des écoles et des établissements d’enseignement de Henderson pour garantir que tous les étudiants aient accès au Wi-Fi, permettant ainsi aux jeunes du sud du Nevada de réussir à l’école.

Hôtellerie/industrie du jeu : Ramesh Srinivasan

Président et chef de la direction | Agilysys

Agilysys est connu pour sa technologie innovante axée sur l’hôtellerie pour certaines des plus grandes organisations de jeux, d’hôtels, de centres de villégiature, d’universités, de stades et de soins de santé au monde. Sous la direction de Ramesh Srinivasan, la mission, la portée et l’impact d’Agilysys continuent de s’étendre.

Srinivasan a démontré son leadership dans les domaines de la technologie, des logiciels d’entreprise et de la gestion générale dans plusieurs secteurs, avec un historique impressionnant de croissance durable à long terme. Chez Agilysys, lui et son équipe développent des offres de produits modernes et natives du cloud que les opérateurs utilisent pour offrir des expériences clients exceptionnelles. Avec une solide bibliothèque de systèmes de gestion immobilière, Agilysys propose des solutions inégalées à ses clients.

Au-delà d’une expérience client irréprochable, Srinivasan met également l’accent sur l’accompagnement des salariés, des fournisseurs et des actionnaires. Cette stratégie a généré de meilleurs rendements financiers, une confiance accrue des dirigeants et une stabilité continue pour l’entreprise. Il est connu pour être un leader pragmatique qui défend l’adversité et ne laisse jamais les défis se mettre en travers de son chemin.

Srinivasan consacre son temps à la communauté de Las Vegas ainsi qu’à son pays natal, l’Inde. Dans le sud du Nevada, il est membre de l’Enterprise Software CEO Roundtable, membre du conseil d’administration de l’Economic Club of Las Vegas et de la Las Vegas India Chamber of Commerce & Tourism, membre de la Fondation Akshaya Patra et fait un don au Projet 150. Il aide à soutenir des écoles en Inde et fait un don à Texas50, une organisation dont la mission est de forer 50 puits en Afrique.

Éducation : Mugunth Vaithylingam

Directeur de l’information | Collège du sud du Nevada

Le College of Southern Nevada vise à donner à ses étudiants et à sa communauté les moyens de réussir, de réussir et de prospérer. Mugunth Vaithylingam, directeur de l’information du CSN, dirige le système éducatif du collège local vers l’avenir en intégrant un logiciel de gestion de la relation client dans l’expérience étudiante.

Vaithylingam s’est associé à Frequency Foundry pour mettre en œuvre graymatter, un CRM basé sur l’IA qui contribue à réaliser le plan stratégique du CSN pour la réussite des étudiants. Greymatter est le premier CRM au monde complet sur le cycle de vie des étudiants. Il a remporté le prix Microsoft Innovation in Education. Grâce à ce nouveau CRM, CSN peut identifier les modèles d’apprentissage individuels et prédire les risques.

En tant que leader, Vaithylingam a développé la réputation de sortir des sentiers battus et de développer des partenariats stratégiques avec des entités extérieures pour améliorer la productivité et réduire les dépenses. Son leadership et ses services lui ont valu plusieurs prix, dont le prix du CIO le plus influent d’Evanta et le CIO 100.

Il défend également les opportunités offertes aux étudiants d’acquérir des compétences concrètes et d’acquérir une expérience pratique tout en obtenant leur diplôme. Les opportunités d’alternance travail-études aident les étudiants à trouver des mentors professionnels et à gagner de l’argent pour les aider à couvrir leurs frais de subsistance et leurs frais de scolarité. Vaithylingam s’efforce également de réduire la stigmatisation et mène des campagnes pour adopter une main-d’œuvre neurodivergente. Dans la communauté, il organise des collectes de nourriture, fait des lectures aux jeunes des quartiers défavorisés et fait du bénévolat lors d’événements caritatifs locaux. De plus, il parraine 47 enfants en Inde qui ont été abandonnés par leurs parents dans le cadre d’une initiative qui sauve également les jeunes de la traite des êtres humains.

Gouvernement : Doug Neumann

Directeur informatique adjoint | Site de sécurité nationale du Nevada

Le site de sécurité nationale du Nevada relève de la juridiction de l’administration de la sécurité nucléaire nationale, une agence du ministère américain de l’Énergie, et contribue à la protection de la sécurité de notre pays, directement dans l’arrière-cour de Las Vegas. Pour soutenir la sécurité des États-Unis et de leurs alliés, le NNSS soutient la gestion de la dissuasion nucléaire du pays, fournit des capacités de réponse d’urgence et une formation en cas d’urgence nucléaire ou radiologique, contribue à la non-prolifération et au contrôle des armements…