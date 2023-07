Veere Di Wedding 2: Ekta Kapoor, Rhea Kapoor verrouillent «l’idée et le concept», révèlent quand le film commencera à tourner

Le film de 2018 d’Ekta Kapoor et Rhea Kapoor, Veere Di Wedding, parlait du pouvoir des amitiés féminines. Kareena Kapoor Khan, Sonam Kapoor Ahuja, Swara Bhasker et Shikha Talsania ont été enrôlés pour la comédie dramatique qui, à sa sortie, a été appréciée par les masses, en particulier le public féminin. Maintenant, Ekta et Rhea Kapoor auraient uni leurs forces pour poursuivre l’histoire de camaraderie entre les quatre amis dans la suite du film, Veere Di Wedding 2. Bien qu’une confirmation officielle concernant la suite de Veere Di Wedding soit attendue, des sources ont affirmé que « l’idée et le concept » du deuxième segment sont finalisés.

Veere Di Wedding 2 en préparation

Si l’on en croit les rapports, le script de Veere Di Wedding 2 est déjà en cours, tandis que la version finale du script devrait être prête dans les prochains mois. Si les choses se passent comme prévu, le deuxième volet du film très apprécié commencera à tourner en 2024.

En savoir plus sur Veere Di Wedding 2

« Veere Di Wedding est un projet très spécial pour les créateurs, et ils ont déjà lancé le bal pour la suite. Veere Di Wedding 2 est donc définitivement en cours de réalisation, et l’idée et le concept ont déjà été verrouillés. Cependant, le script est toujours en cours d’écriture, et le projet final devrait être prêt dans quelques mois », a révélé une source, comme l’a rapporté Pinkvilla. Une fois le scénario jugé terminé, la recherche du casting commencera. Jusqu’à présent, il n’y a aucune confirmation quant à savoir si les acteurs précédents de Veere Di Wedding reprendront ou non leurs rôles dans la suite.

À propos de Veere Di Wedding

Veere Di Wedding, lors de sa sortie en 2018, a frappé une bonne somme d’argent au guichet, entrant de manière transparente dans le club des 100 crore. Rhea Kapoor, de retour dans une interview en 2020, a révélé qu’elle avait été surprise par les réponses positives du film, allant au-delà des attentes. L’histoire est centrée sur trois amies d’école qui naviguent à travers les hauts et les bas de la vie, que ce soit dans leur domaine professionnel ou personnel, se soutenant toujours l’une l’autre. Veere Di Wedding a également abordé le sujet du féminisme, étant parfois audacieux et courageux. Outre les protagonistes de l’ensemble féminin, le film mettait également en vedette Sumeet Vyas dans un rôle important.