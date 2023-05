Veer Pahariya, l’ex de Sara Ali Khan, ferait bientôt ses débuts à Bollywood avec Sky Force d’Akshay Kumar; voici ce que nous savons

Sara Ali Khan est à nouveau dans l’actualité. On rapporte que l’ancien petit ami de l’actrice, Veer Pahariya, se prépare pour ses débuts à Bollywood. Il est le frère de Shikhar Pahariya. Dans le passé, on disait qu’il sortait avec Sara Ali Khan. Quelques photos des deux ont également circulé sur les réseaux sociaux. Le film Sky Force est un drame d’époque qui se déroule dans les années 1960 et 1970. Akshay Kumar est super excité pour ce film et a consacré quatre mois complets au tournage. Veer Pahariya a estimé que ce serait la rampe de lancement idéale pour lui dans l’industrie cinématographique hindi.

Veer Pahariya est le fils de Sanjay Pahariya et Smruati Shinde. Il est le petit-fils de l’ancien Maharashtra CM Sushil Kumar Shinde. Le couple s’est séparé peu de temps après la naissance de leurs enfants. Sanjay Pahariya avait déclaré que le divorce avait été accordé de manière inappropriée. Veer Pahariya a toujours été intéressé par le métier d’acteur. Il a suivi une formation formelle dans le même. D’autre part, son frère aîné Shikhar Pahariya est un banquier d’affaires de Londres. Les deux frères ont ouvert des entreprises ensemble. Leur père Sanjay Pahariya est un homme d’affaires bien connu. Sara Ali Khan avait dit que Veer Pahariya était le seul garçon qui ne lui avait pas brisé le cœur. Il y a longtemps, il était décrit comme un gars super sensible.

Le film sera réalisé par Abhishek Kapur et Sandeep Kelwani. Le premier a travaillé comme assistant réalisateur avec des noms comme Nitesh Tiwari, Amar Kaushik, Raj & DK et Laxman Utekar. D’autre part, ce dernier a des crédits d’écriture sur de nombreux films comme Runway 34 et Bholaa. Sky Force devrait monter sur les parquets dans quelques mois. Veer Pahariya est assez proche de Karan Johar. Janhvi Kapoor sort avec son frère, Shikhar. Ils étaient amis depuis longtemps.

Dans le passé, on disait que Veer Pahariya sortait avec Tasheen Rahimtoolah. Cela pourrait être l’un des débuts les plus médiatisés de l’industrie compte tenu de sa lignée. Rien n’a été dévoilé officiellement pour l’instant. Il est également de bons amis avec Janhvi Kapoor.