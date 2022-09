Veena Devi, la “dame champignon” du Bihar, a du mal à obtenir un soutien financier pour créer plus d’emplois

Veena Devi a reçu le prix Nari Shakti le 8 mars 2020 de l’ancien président de l’Inde, Ram Nath Kovind, en reconnaissance de sa promotion de la culture des champignons, de l’agriculture biologique et de la production de bio-insecticides.

Veena Devi a commencé la culture des champignons en 2013. Elle a participé à de nombreux blocs et programmes au niveau du district liés à la culture des champignons qui l’ont rendue célèbre. L’écho de sa renommée s’est répandu très loin et cela lui a valu le prix du président le 8 mars 2020. Veena Devi a reçu le prix Nari Shakti du président de l’époque, Ram Nath Kovind. Après cela, elle est devenue célèbre en tant que ‘Mushroom-Lady’ au Bihar et dans d’autres parties du pays.

Veena Devi avait également rencontré le Premier ministre Modi

Après que Veena Devi ait reçu un prix de l’ancien président Kovind, elle a également rencontré le Premier ministre Narendra Modi et a échangé ses points de vue sur les champignons et l’agriculture biologique pendant plus de 30 minutes avec lui.

Deux ans depuis qu’elle a reçu le prix Nari Shakti

Cela fait presque plus de deux ans qu’elle a reçu le prix du président. Entre-temps, de nombreuses ONG, organisations bénévoles et de nombreuses organisations gouvernementales se sont manifestées pour lui rendre hommage. Mais maintenant, elle est en difficulté. La dame aux champignons a déclaré qu’elle n’avait pas seulement faim d’un prix, mais qu’elle souhaitait poursuivre ses excellents travaux de culture de champignons et fournir des emplois à 200 hommes et femmes.

Elle souhaite une aide financière pour maintenir en vie sa culture de champignons et contribuer à créer des emplois.

Mushroom-Lady Veena Devi dit qu’elle a visité les banques à plusieurs reprises et rencontré de nombreux fonctionnaires du département de l’agriculture, mais personne ne s’est présenté pour lui apporter une aide financière. En raison de la crise financière, sa culture de champignons a fonctionné à un rythme d’escargot. Elle a dit que si elle parvenait à obtenir un prêt bancaire, elle serait en mesure d’étendre sa culture de champignons et fournirait des emplois à au moins 200 hommes et femmes. Elle a ajouté qu’elle supplie le gouvernement d’obtenir son prêt bancaire.

Qui est la dame aux champignons Veena Devi ?

Veena Devi vient du bloc Tetiya Banbar du district de Munger. Le nom de son village est Tilkari. Elle était mariée dans une famille pauvre et a quatre enfants qui sont maintenant adultes et poursuivent leurs études en dehors de leur village. Veena Devi a à elle seule dirigé sa famille vers l’avant. Auparavant, sa situation économique n’était pas bonne. Mais quand elle a commencé la culture des champignons, elle a commencé à gagner un revenu qui a amélioré sa situation économique. Son mari Krishna Kant Singh est un simple fermier.

La dame aux champignons fait face à une détresse économique

Lors d’une conversation avec News18, Veena Devi, la dame aux champignons du Bihar, a déclaré qu’elle pratiquait la culture de champignons et la bio-agriculture depuis 2013. Outre la culture de champignons, elle sensibilise également à la bio-agriculture. Elle a reçu le prix du président et de nombreuses autres organisations l’ont également honorée. Mais maintenant, elle veut contribuer à la société. Elle a dit que pour étendre son travail, elle avait besoin de financement. Elle a dit qu’elle était allée à la banque pour obtenir un prêt mais qu’elle ne l’avait pas obtenu. Elle a ajouté qu’un officier supérieur du département de l’agriculture avait même recommandé qu’on lui accorde un prêt, mais la banque locale a refusé de lui accorder un prêt. Veena Devi fait appel au président, au Premier ministre et au ministre en chef de l’État pour qu’ils lui apportent une aide financière.

Ce que dit son mari Krishna Kant Singh

Le mari de Veena Devi, Krishna Kant Singh, a déclaré que l’Inde est une société patriarcale mais qu’il est très fier de sa femme. Elle éduque ses quatre enfants et sa propre contribution à tout cela est négligeable. Il a en outre déclaré que sa femme s’était efforcée d’obtenir un prêt de la banque pour ses champignons et sa culture biologique et que, bien que le gouvernement soit prêt à lui accorder un prêt, les banques refusent.

