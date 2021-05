Vee Torres, la femme de la star de l’adolescence, Jo Rivera, twerks dans un petit bikini pendant ses vacances avec sa belle-mère

TEEN Mom star Vee Torres s’est lâchée et a twerk sur la plage pendant ses vacances avec sa belle-mère.

La jeune femme de 28 ans est en vacances à Jacksonville, en Floride, avec la mère et la tante de son mari Jo Rivera.

🍼 Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

7 Vee Torres a montré ses mouvements de danse pendant ses vacances cette semaine Crédit: Instagram

Vee s’est beaucoup amusée lors de cette escapade ensoleillée, partageant des clichés d’elle-même en train de boire, de danser et de rire avec ses beaux-parents.

Elle s’est relayée pour profiter de son temps passé au bord de la piscine et se détendre sur la plage au bord de l’océan.

Affichant son corps tonique dans un minuscule bikini jaune et noir, Vee s’est levée à un moment donné, émue par la musique qu’elle jouait, et a commencé à twerk.

Ses cheveux fleurissaient dans le vent, seulement repoussés de son visage par une paire de lunettes de soleil, alors qu’elle dansait pieds nus sur le sable, secouant ses hanches et tombant bas.

7 The Teen Mom 2 star twerk en bikini jaune sur la plage Crédit: Instagram

7 La femme de Jo Rivera est en vacances avec sa mère à Jacksonville, en Floride Crédit: Instagram

La mère d’un enfant, qui partage sa fille Vivi, âgée de 5 ans, avec son mari Jo, s’est déplacée tout autour de la plage pendant que Lo Que Pasó de Daddy Yankee, Pasó a joué en arrière-plan et sa famille a chanté avec elle.

Sentant la chanson, elle s’est assise en bas squat à un moment donné, a posé ses mains sur ses genoux et a twerk au rythme de la musique.

«Mode Vacay», le Maman ado a sous-titré la vidéo.

7 Elle s’est déplacée sur de la musique tout en traînant sur la plage Crédit: Instagram

7 Après avoir dansé assise avec sa belle-mère, Vee a décidé de se lever et de twerk un peu Crédit: Instagram

Plus tôt dans la journée, elle a partagé des vidéos de sa belle-mère, ainsi que de la «madrina» de son mari Jo, twerk dans la piscine en bikini.

Après une journée de danse, Vee a pris un verre au dîner, notant qu’il n’y avait pas de «trop de margaritas».

le Adolescent maman 2 La star a partagé un retour d’elle et de sa belle-mère Janet lors d’un précédent voyage, partageant qu’il s’agissait en fait de leurs « 2 vraies vacances ensemble et bien PLUS à venir! »

7 Elle avait précédemment partagé quelques clichés sensuels d’elle dans un maillot de bain à imprimé léopard Crédit: Vee Torres Rivera / Instagram

7 Elle a plaisanté en envoyant toutes les « photos chaudes » à son mari Crédit: Vee Torres Rivera / Instagram

Il y a deux ans, ils sont tous allés au Mexique et se sont amusés à découvrir différentes plages, sites naturels et installations artistiques dignes d’Instagram.

Plus tôt lors de ce dernier voyage, Vee a plaisanté en envoyant son mari Jo « photos chaudes » d’elle-même dans un maillot de bain léopard.

Elle a ensuite répondu à un commentateur Instagram qui a déclaré: « Jo prend le prochain vol vers vous. »

Elle a répondu: «Il fait vraiment le plus quand il s’agit de moi, donc je ne doute pas qu’il essaie de trouver une gardienne pendant que nous parlons.»

Ses messages viennent après que Vee a déclaré qu’elle «soutenait de manière agressive d’autres femmes» à la suite de son combat avec la co-star du podcast. Kailyn Lowry.

Le duo a récemment parlé séparément dans deux épisodes de leur podcast Bébé maman pas de drame en raison d’une dispute entre eux.