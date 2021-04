La star de TEEN Mom, Vee Rivera, espère commencer à «soutenir de manière agressive d’autres femmes» après son combat avec la co-star du podcast Kailyn Lowry.

Les stars de la télévision ont fait tourner les têtes récemment lorsqu’elles sont apparues séparément dans deux épisodes de leur podcast Bébé maman pas de drame.

La star de Teen Mom, Vee Rivera, a admis qu'elle voulait commencer à « soutenir de manière agressive d'autres femmes »

Cela vient après que sa co-animatrice de podcast, Kailyn Lowry, a révélé qu'ils s'étaient disputés

Vee a pris à Instagram pour partager diverses photos avec sa fille Vivi, âgée de 5 ans.

Dans les boutons-pression, Vee et Vivi posent ensemble à l’extérieur tout en portant des vestes en denim, comme le MTV star l’a légendé: « Démarrage d’un GIRL GANG des femmes soutenant de manière agressive d’autres femmes, alors la main levée si vous le souhaitez, car si nous avons suffisamment de monde, nous obtenons totalement des vestes.

La femme de 28 ans partage sa fille unique avec son mari, Jo Rivera – il est aussi père du fils Issac, 11 ans, avec Kailyn.

Tout cela vient après que Vee et Kailyn se soient retrouvés ne pas exactement voir les yeux dans les yeux, alors que la mère de quatre enfants a confronté leurs problèmes sur leur podcast.

«Lancer un GIRL GANG de femmes soutenant de manière agressive d'autres femmes, alors la main levée si vous voulez…» a écrit Vee à côté de diverses photos avec sa fille unique, Vivi

La mère et la fille ont posé alors qu'elles portaient toutes deux des vestes en jean

Elle a déclaré: «Nous n’avons pas fait de podcast depuis un certain temps [together] parce que nous avions un conflit interne. Nous avions des problèmes internes.

«Nous avions des problèmes de coparentalité sur la route. Nous avons pris le temps de faire des balados avec d’autres personnes et avons pris une pause et avons travaillé, et maintenant nous sommes de retour. »

Vee a répondu: « Maintenant, nous sommes de retour et meilleurs que jamais … Cela montre simplement que c’est toujours de haut en bas, un travail en cours toujours … »

Auparavant, Vee et Kailyn n'avaient pas enregistré d'épisodes ensemble pour leur podcast Baby Mama No Drama.

Kailyn a ajouté: «Les gens pensent parce que nous travaillons ensemble et que nous avons vécu tellement de choses en 11 ans, comme maintenant, nous sommes dans un espace sain, et nous n’aurons plus jamais de problèmes. Comme si nous étions tellement au-delà de ça, vous voyez ce que je veux dire… »

Cependant, peu de temps après Vee a partagé une citation cryptique qui disait: «Vous devez absolument accepter de ne pas être aimé.

«Peu importe à quel point vous êtes aimant et gentil, vous ne ferez jamais plaisir à votre chemin vers l’acceptation collective.

Cependant, Vee a ensuite partagé un message qui disait: « Vous devez absolument accepter de ne pas être aimé … »

«Vous pourriez être tout un rayon de soleil et les gens vous détesteront parce qu’ils ont l’habitude de pleuvoir.

«Soyez d’accord avec le fait de briller quoi qu’il en soit…»

Le combat des deux potes n’a pas été le seul sujet qui a attiré l’attention des gens sur leur podcast, car auparavant Kailyn s’est retrouvée obligée de mettre fin à toute rumeur: que elle se drogue.

Elle a déclaré: «J’avais parlé de saignements de nez sur Coffee Convos il y a quelques semaines…

Vee est marié au premier bébé papa de Kailyn, Jo Rivera





«Alors ils [fans] ont également écouté ce podcast et ils vous ont entendu [Vee] renifler dans le micro à cause de vos allergies.

« [Fans] insinué sur une critique ou un commentaire que nous faisons tous de la coke parce que nous faisons partie du monde du divertissement / de la télévision.

«J’étais comme, jamais! Je n’ai jamais fait de coca de toute ma vie!

Kailyn partage quatre enfants de trois relations différentes