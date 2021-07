Vee Rivera de Teen Mom révèle qu’elle et Kailyn Lowry se réuniront sur un podcast après la querelle et « ne laisseront pas les fans dans le noir »

La star de TEEN Mom, Vee Rivera, a promis aux fans qu’elle et Kailyn Lowry ne laisseraient pas leurs fans « dans le noir » plus longtemps après leur récente querelle.

Elle a révélé que les co-stars se réuniront bientôt dans leur programme Baby Mamas No Drama pour informer leurs auditeurs de tout ce qui se passe dans leur vie.

Vee Rivera a révélé qu’elle et Kailyn Lowy se retrouveraient bientôt sur leur podcast[/caption]

Les stars de Teen Mom se sont disputées et ont fait des épisodes séparés de Baby Mamas No Drama[/caption]

Dans le nouvel épisode de mardi, Vee est à nouveau sans Kail et est plutôt rejointe par sa « meilleure amie Alessandra » et elle a partagé que les épisodes en solo se poursuivront jusqu’à ce que Kailyn soit « de retour de vacances ».

La femme de Jo Rivera a ajouté : « Alors nous serons à nouveau ensemble. Je sais que vous voulez nous entendre, alors vous le ferez certainement.

« Nous ne vous laissons pas dans le noir. »

Bien que la mère de quatre enfants soit actuellement en voyage, elle a préenregistré certains épisodes à l’avance, afin que les fans puissent entendre « son épisode avec Tony la semaine prochaine ».

Après cela, le podcast commencera à rattraper un peu plus le temps réel, et elle et Vee se retrouveront à nouveau dans l’émission.

« Les Baby Mamas seront de retour quand Kail rentrera de vacances, dont je ne me souviens pas vraiment de la date », a partagé Vee sur son Instagram. « Je sais juste que ça va être dans environ deux semaines. »

Sans Kailyn dans l’épisode, Vee a passé mardi le nouvel épisode de Baby Mamas à parler avec son amie de « la dépression et l’anxiété post-partum », ainsi que des moyens de « développer » des amitiés au lieu de les faire « s’effondrer ».

Récemment, Kailyn révélé que la femme de Jo avait quitté leur Podcast Baby Mamas No Drama après que les deux se soient retrouvés dans un combat inattendu.

Kailyn a expliqué: «Les choses se sont passées au cours de la semaine dernière, et je pense donc que je vais continuer le podcast par moi-même.

« Baby Mama, tout le drame en ce moment. »

Le même jour, Vee a partagé plus de sa version de l’histoire.

Faisant référence à des épisodes comme celui qu’elle vient de laisser tomber, Vee a déclaré: «Je suis en train de faire un épisode, donc je serai mardi, ce serait juste moi et mon meilleur ami que nous allons faire un épisode.

« Moi et Kail avons décidé que nous allions aimer faire des épisodes séparément jusqu’à ce que nous obtenions notre merde ensemble. »

Malgré leur querelle sur leur Podcast Baby Mamas No Drama, les Maman ado les co-stars ont réussi à se rencontrer en personne la semaine dernière pour « Un rendez-vous», qui a été filmé par un caméraman.





Les fans étaient assez contrarié qu’ils devaient choisir un camp entre les deux.

Un fan a déclaré: « À un moment donné, Kail doit s’arrêter et se regarder et pourquoi elle traverse les gens si vite et trouve un nouveau thérapeute parce que cela ne fonctionne manifestement pas pour elle. »

Un autre fan a souligné: « J’adore Vee, elle est solide et réelle, donc quoi qu’il soit arrivé, c’est probablement la faute de Kail. »

Vee a partagé que leurs épisodes solo se termineraient dans quelques semaines[/caption]

Les amis et co-hôtes en conflit se réuniront lorsque Kailyn sera de retour de vacances[/caption]