Vee Rivera de Teen Mom révèle qu’elle a Covid et est « misérable » car elle n’est pas capable de « sentir ou goûter » ou « embrasser » son mari Jo

ADO Maman star Vee Rivera a annoncé aux fans la nouvelle choquante qu’elle avait attrapé Covid.

Le Maman adolescente 2 a décrit se sentir «misérable» parce qu’elle ne pouvait pas embrasser son mari Jo et dormait seule dans leur lit.

veeautifyme/Instagram

Vee Rivera de Teen Mom a révélé qu’elle avait Covid[/caption]

veeautifyme/Instagram

La mère d’un enfant a dit qu’elle ne pouvait ni sentir ni goûter[/caption]

Elle a mis à jour ses abonnés pour expliquer son absence d’Instagram en disant qu’elle avait passé le week-end au lit « en regardant Netflix ».

« J’ai des gars de Covid », a-t-elle commencé, avant d’ajouter, « laissez-moi vous raconter mon histoire. »

Vee a rappelé aux fans qu’elle avait été testée la semaine dernière pour Covid mais que le test est revenu négatif, elle a donc présumé qu’elle avait un rhume « surtout après notre retour du parc aquatique ».

« Samedi, j’ai commencé à me sentir mieux, mais j’ai dit à Jo: » Je ne peux rien goûter ou sentir, alors je sais que je l’ai [Covid] », a déclaré Vee à ses fans alors qu’elle révélait que son mari et sa fille, Vivi, six avaient tous deux été testés négatifs mais elle était positive.

« Je suis juste à la maison avec un masque tout le temps, et je suis dans ma chambre pendant que Joe dort dans la tanière. »

Elle a plaisanté en disant qu’elle avait « un os à choisir avec Joe » avec qui partageait un lit avant d’être testée positive, puis a déménagé plus tard dans la tanière parce que Vee est devenue la « reine cooty ».

« Je suis tellement triste de dormir seul dans le lit et Vivi continue de me regarder comme ‘ne t’approche pas de moi' », a déclaré Vee.

« C’est tellement triste que je veux pouvoir la sentir à nouveau, je veux pouvoir embrasser mon mari, je suis malheureuse. »

Vee sera à nouveau testée jeudi et dimanche avant d’être autorisée à quitter son domicile où elle s’isolait.

Elle a expliqué que perdre son odorat et son goût est « le pire ».

Vee était «reconnaissante» d’avoir été entièrement vaccinée, donc ses symptômes de Covid n’étaient pas graves.

Ses mots d’adieu pour ses fans étaient: « soyez en sécurité là-bas et gardez votre désinfectant pour les mains sur le pont ».

La bataille de Vee contre Covid survient après qu’elle a révélé qu’elle retrouvait l’ex de Jo, Kailyn Lowry, après leur récente querelle.

Elle a révélé que les co-stars se réuniront bientôt dans leur programme Baby Mamas No Drama pour informer leurs auditeurs de tout ce qui se passe dans leur vie.

Vee a partagé sur Instagram: « Les Baby Mamas seront de retour quand Kail reviendra de vacances, dont je ne me souviens pas vraiment de la date… Je sais juste que ça va être dans deux semaines. »

Sans Kailyn dans l’épisode, Vee a passé un nouveau volet de Baby Mamas début juillet à parler avec son amie de « la dépression et l’anxiété post-partum », ainsi que des moyens de « développer » des amitiés au lieu de les faire « s’effondrer ».

Récemment, Kailyn a révélé que Vee avait quitté leur Podcast Baby Mamas No Drama après que les deux se soient retrouvés dans un combat inattendu.

Kailyn a expliqué: «Les choses se sont passées au cours de la semaine dernière, et je pense donc que je vais continuer le podcast par moi-même.

« Baby Mama, tout le drame en ce moment. »

Le même jour, Vee a partagé plus de sa version de l’histoire.

Instagram/Vee Rivera

Elle est mariée à Jo Rivera qui est l’un des bébés papas de Kailyn Lowry[/caption]

Instagram

Ils sont parents de Vivi, six[/caption]

Instagram/babymamasnodramapodcast

Vee a récemment eu du boeuf avec Kailyn Lowry mais ils sont de retour pour héberger leur podcast ensemble[/caption]





Faisant référence à des épisodes comme celui qu’elle vient de laisser tomber, Vee a déclaré: «Je suis en train de faire un épisode, donc je serai mardi, ce serait juste moi et mon meilleur ami que nous allons faire un épisode.

« Moi et Kail avons décidé que nous allions aimer faire des épisodes séparément jusqu’à ce que nous obtenions notre merde ensemble. »

Malgré leur querelle à propos de leur podcast, le Maman adolescente 2 les co-stars ont réussi à se rencontrer en personne la semaine dernière pour « Un rendez-vous», qui a été filmé par un caméraman.