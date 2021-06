Vee, la femme de la star de Teen Mom, Jo Rivera, montre des courbes alors qu’elle pose en maillot de bain pour une nouvelle vidéo

VEE Rivera a affiché sa silhouette ajustée dans un maillot de bain une pièce mardi alors qu’elle faisait la promotion de son nouveau produit qu’elle a qualifié de « rêve devenu réalité ».

le Maman adolescente 2 La star a récemment taquiné le lancement de sa nouvelle entreprise en montrant la peau dans des vêtements de plage maigres.

11 Vee a fait la promotion de son nouveau produit avec une séance photo sexy en piscine Crédit : Instagram/Vee Rivera

11 Elle et Jo se sont mariés en 2018 Crédit : Instagram

Vee, 29 ans, a pris Instagram mardi pour promouvoir son « lancement passionnant » alors qu’elle posait pour une séance photo au bord de la piscine.

La star de télé-réalité était magnifique dans une pièce blanche avec des feuilles de palmier vertes et des bretelles en chaîne dorée alors qu’elle se prélassait avec un verre à la main.

La personnalité de la télévision a essayé deux paires de lunettes de soleil différentes avant de siroter sa boisson en conserve, de retirer sa couverture blanche et de se diriger vers la piscine pour un plongeon.

Vee a ri et joué avec des flotteurs de piscine alors qu’elle versait ses boissons dans l’eau.

11 Vee a joué dans l’eau Crédit : Instagram/Vee Rivera

11 Elle affichait son corps tonique Crédit : Instagram/Vee Rivera

11 La mère d’un modèle de lunettes de soleil Crédit : Instagram/Vee Rivera

11 Elle a fait un clin d’œil à la caméra Crédit : Instagram/Vee Rivera

Pour fermer le clip, la mère de l’un d’eux s’est tournée vers la caméra et a fait un clin d’œil au ralenti.

La star de MTV a sous-titré sa vidéo : « Demain est le grand jour de révélation de quelque chose sur lequel je travaille depuis un certain temps !

« J’ai toujours dit pendant des années que ce serait un rêve à réaliser et je suis tellement reconnaissante et heureuse que je le réalise enfin », a-t-elle partagé.

« Merci à tous d’avoir toujours été sincère avec moi alors que j’essaie toujours de faire la même chose avec vous.

11 Vee a un nouveau projet à venir Crédit : Instagram

11 Elle a fait la promotion de l’entreprise sur ses réseaux sociaux Crédit : Instagram

« Partager des choses que j’aime et que nous avons tous en commun me donne l’impression d’avoir une communauté de super femmes au cul incroyable, c’est tout ce que j’ai toujours voulu créer ! Celles-ci pour vous ! » s’est-elle exclamée en ajoutant: « Restez à l’écoute pour demain, ça va être TELLEMENT LIT! »

La semaine dernière, Vee a presque glissé d’un bikini à imprimé léopard alors qu’elle partageait plus de contenu de son tournage promotionnel.

Tout en posant dans un maillot de bain une pièce à coupe profonde, la native du New Jersey a posé au soleil alors qu’elle se « préparait » pour « l’été des filles chaudes ».

« Il y a beaucoup de préparation ici pour Hot Girl Summer ’21 », a-t-elle écrit tout en montrant beaucoup de peau à ses près de 500 000 abonnés.

11 Vee a montré un décolleté majeur dans un maillot de bain à imprimé léopard Crédit : Instagram

Elle avait l’air incroyable dans un deux pièces rose

« Je travaille sur un nouveau lancement passionnant qui sortira la semaine prochaine ! C’est le complément parfait à vos activités estivales Hot Girl. J’ai hâte de partager avec vous tous ce sur quoi j’ai travaillé ! »

Vee a également changé son look pour quelques photos dans un ensemble de bikini en peau de serpent rose vif, alors qu’elle affichait son ventre tonique.

« La confiance, la beauté et les bikinis n’ont pas de limite de taille ou d’âge. Rock that s ** t babes, vous êtes ABSOLUMENT belle », a-t-elle dit à ses fans.

le Maman ado la séance photo d’été de la star suit la révélation de sa superbe nouvelle piscine que son mari Jo Rivera a décorée de lumières.

11 Vee, Jo et Kailyn coparentent à l’amiable Crédit : Instagram

Vee a récemment filmé sa nouvelle maison sur ses histoires Instagram, en écrivant: « Mon mari a mis des lumières pour moi. »

Jo et sa femme partagent une fille, Vivi, six ans, et le père de deux enfants partage également son fils Isaac, 11 ans, avec son ex-petite amie Kailyn Lowry.

Kailyn, Jo et Vee coparentent paisiblement, alors que les deux mères organisent ensemble un podcast intitulé Baby Mamas No Drama.