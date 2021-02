Veau doré? Des spectateurs perplexes alors que les républicains roulent dans une statue en or de Trump pour CPAC

Une statue en or grandeur nature de l’ex-président Donald Trump vêtu d’un short drapeau américain et de tongs rouges est apparue à la conférence du Comité d’action politique conservatrice (CPAC), soulevant des sourcils sur ses implications religieuses.

Vendredi, des photos de l’idole dorée apparente de Trump dans l’hôtel de Floride ont attiré l’attention de milliers de personnes sur les réseaux sociaux. La statue est arrivée au Hyatt Regency d’Orlando avant CPAC, où Trump et un éventail de conservateurs de renom doivent prendre la parole ce week-end.

La statue a été vue roulée dans les couloirs de l’hôtel, s’arrêtant pour des selfies avec les fans de Trump – dont certains ont éclaté en chantant en solo « quatre ans de plus. » On ne sait pas qui l’a commandé.

Avec de nombreux fans de Trump et des conservateurs en général se décrivant comme chrétiens, bon nombre sur les médias sociaux ont soulevé un sourcil face aux ramifications religieuses de « l’adoration » d’idoles dorées, rappelant l’histoire de la Bible de l’Ancien Testament sur ce qui s’est passé la dernière fois que les Israélites ont adoré un or veau.

Donc, je suis athée, mais n’y avait-il pas quelque chose dans la Bible chrétienne à propos d’un veau d’or et d’un culte et si je me souviens bien, cela a énervé Dieu au grand moment?

– Kodiak🆘 (@ Sensei415) 26 février 2021