VDM allègue une menace à la vie, Falz se prépare à une bataille juridique

L’industrie du divertissement, et même le pays, ont été saisis par l’allégation intrigante selon laquelle le travesti controversé, Idris Okuneye, alias Bobrisky, résidait dans un appartement alors qu’il était censé purger une peine de six mois au centre correctionnel de Kirikiri à Apapa. , Lagos.

Au début de la semaine, une personnalité controversée des médias sociaux, Vincent Otse, plus connu sous le nom de VeryDarkMan, avait publié un appel vocal enregistré entre Bobrisky et un autre homme. Lors de l’appel, Bobrisky avait affirmé qu’il se trouvait dans un appartement et que le rappeur populaire Folarin Falana, alias Falz, essayait de l’aider à obtenir une grâce présidentielle.

Comment ça a commencé

La Commission des crimes économiques et financiers a arrêté Okuneye en avril pour six chefs d’accusation de blanchiment d’argent et de mutilation de Naira.

Il avait dépensé de l’argent lors de la première de « Ajakaju », un film de l’actrice et productrice Eniola Ajao, au Film One Circle Mall, à Lekki. Lors de ce même événement, il a été déclaré « femme la mieux habillée ».

Lors de son procès devant la Haute Cour fédérale de Lagos, le juge Abimbola Awogboro a condamné Okuneye à six mois de prison pour abus de Naira, sans possibilité d’amende, afin de dissuader ceux qui mutilent le Naira.

Okuneye a commencé sa peine de prison le 24 mars et a refait surface en public le 5 août.

VDM doigte Falz, père, EFCC, NCoS

Au cours de la semaine, VDM a déclaré que Falz et son père, Femi Falana (SAN), avaient un dossier à répondre pour avoir prétendument tenté d’obtenir la grâce de Bobrisky.

Dans l’audio, une voix qui serait celle de Bobrisky a été entendue expliquant à l’autre personne à l’appel comment l’EFCC avait collecté 15 millions de Naira auprès de lui pour abandonner les accusations de blanchiment d’argent dans le dossier monté contre lui. Il a également déclaré qu’il avait été emmené dans un appartement proche de la prison où elle était restée cachée pendant six mois.

La voix disait : « Alors que j’allais vers la prison, mon parrain m’a appelé et m’a assuré que je n’entrerais pas en prison. Il m’a dit de ne pas m’inquiéter et m’a dit qu’il trouverait un appartement près de la prison et qu’il parlerait au contrôleur général des prisons d’Abuja.

« Après qu’ils aient parlé, j’ai été ramené et emmené dans un appartement où on m’a dit de ne pas sortir avant d’avoir fini ma phrase. Ils ont informé le gars de l’appartement que leur patron leur avait demandé de me garder là-bas et de ne pas me laisser partir.

Fraîchement sorti de prison

Immédiatement après son retour sur les réseaux sociaux, beaucoup avaient exprimé l’opinion que Bobrisky avait l’air trop beau pour quelqu’un qui était censé avoir été en prison pendant des mois.

Pour célébrer sa liberté, il avait même organisé une fête, peu de temps après, il a posté sur Instagram comment de grandes célébrités lui avaient apporté un total de 18,7 millions de Naira. Il a énuméré des noms tels que Eniola Ajao (N6m), Funke Akindele et Tiwa Savage (N2,5m chacun), Tonto Dikeh et Moyo Lawal (N1m chacun), entre autres.

Falz répond

Falz, dans un communiqué publié par le cabinet de son père, qui le représente, a répondu aux allégations de VDM. Il a confirmé dans le communiqué que Bobrisky l’avait contacté le 4 mai pour lui demander 3 millions de Naira afin de garantir un espace VIP dans la prison, mais il a nié lui avoir apporté une quelconque forme d’aide.

Le rappeur de « This is Nigeria » a également lancé un ultimatum de 24 heures à VDM pour qu’il se rétracte et s’excuse pour les prétendues déclarations diffamatoires faites à son encontre.

Dans la lettre signée par son conseiller juridique, Taiwo Olawanle, Falz a exigé le retrait et la rétractation des déclarations diffamatoires publiées le 25 septembre 2024 sur la page Instagram de VeryDarkMan. Falz a déclaré que VDM risquait une action en justice, y compris des dommages monétaires potentiels, s’il ne présentait pas ses excuses dans le délai indiqué.

La lettre disait notamment : « Le sens direct, l’imputation, la portée et les insinuations de la déclaration fausse, trompeuse et diffamatoire est que notre client, M. Folarin Falana (alias Falz), a conspiré avec Bobrisky pour pervertir la cause de la justice à des fins financières. , a participé à un stratagème de corruption et est trompeur dans son activisme.

« Nous exigeons donc le retrait immédiat de la publication offensante et désobligeante ainsi que des excuses publiées bien en évidence sur toutes les plateformes sur lesquelles vous l’avez diffusée. »

L’EFCC ouvre une enquête

L’EFCC a également ordonné une enquête sur les allégations de corruption et a invité VeryDarkMan et Bobrisky à participer à l’enquête.

Cependant, VDM a affirmé qu’il n’avait pas diffamé Falz. Dans une autre vidéo qu’il a publiée sur les réseaux sociaux, il a affirmé que le rappeur l’avait appelé au téléphone et avait tenté de l’appâter publiquement. Il a dit que Falz devrait poursuivre Bobrisky (qui a fait la réclamation) et non lui. Il a insisté sur le fait qu’il n’avait aucune raison de s’excuser et a ajouté qu’ils se rencontreraient au tribunal.

VDM craint pour sa vie – Avocat

Le représentant légal de VDM, Deji Adeyanju, a déclaré que VDM se déplaçait d’un endroit à un autre car il ne pouvait pas rentrer chez lui en raison de la série de menaces qu’il recevait depuis le début de la controverse.

Dans une interview accordée à Saturday Beats, il a déclaré : « Il déménage d’un endroit à un autre, il ne peut pas rentrer chez lui à cause de la série de menaces qu’il a reçues mais nous sommes optimistes qu’il ira bien. »

Réagissant à l’ultimatum de Falz, Adeyanju a déclaré : « Je suis optimiste que le savant Silk (Falana SAN) n’insistera pas sur cette question, même si VDM estime qu’il n’a fait aucune remarque diffamatoire à son encontre. Falana est mon mentor et le plan n’est pas de l’affronter au tribunal. VDM lui a écrit et nous lui avons exprimé combien nous le vénérons. VDM est notre client pour lequel nous travaillons bénévolement sur plusieurs questions, notamment la tentative de criminaliser la liberté d’expression où il s’est exprimé contre certaines personnes qui se sentent mal à l’aise avec son plaidoyer et des questions similaires.

Quant à savoir si VDM avait des preuves supplémentaires pour étayer certaines de ses déclarations, Adeyanju a répondu : « Il n’est pas un enquêteur et c’est pourquoi les autorités compétentes ont dit qu’elles enquêteraient, alors attendons de voir.

«Le travesti est une personne désinvolte qui a parlé à tant de personnes et VDM possède ces enregistrements. Les personnes à qui il a appelé sont en vie, des enquêtes seront donc menées. Nous ne devrions pas être pressés de poursuivre les enquêtes. La prison a même déjà suspendu certaines personnes, alors attendons les résultats de l’enquête.»

Le gouvernement exprime son choc et ordonne des enquêtes

La Chambre des représentants a déclaré qu’elle ouvrirait une enquête sur les allégations de corruption portées contre l’EFCC et le service correctionnel nigérian. Leur résolution fait suite à l’adoption d’une motion d’importance publique urgente parrainée par le membre représentant la circonscription fédérale d’Ikot Ekpene/Essien Udim/Obot Akara, État d’Akwa Ibom, Patrick Umoh.

Entre-temps, le ministre de l’Intérieur, Olubunmi Tunji-Ojo, avait auparavant ordonné une enquête approfondie sur ces allégations. Dans un communiqué signé par son assistant médiatique, Alao Babatunde, le ministre de l’Intérieur a ordonné une enquête immédiate, soulignant qu’aucune forme d’indiscipline ne serait tolérée sous sa direction.

Dans une réaction rapide, le Conseil de la défense civile, des services correctionnels, des pompiers et de l’immigration a suspendu deux agents du centre de détention moyen de Kirikiri à Lagos. Les agents ont été suspendus à la suite de l’affaire Otse dans laquelle Okuneye a affirmé qu’après sa condamnation pour abus de billets en naira en avril, son parrain, en collaboration avec le contrôleur général du service correctionnel nigérian, avait pris des dispositions pour qu’il purge sa peine de six mois. dans un appartement privé.

Une note signée par le secrétaire du conseil d’administration, Ja’afaru Ahmed, a déclaré que la suspension visait à permettre une enquête appropriée sur les allégations portées contre eux tout en assurant que les résultats seraient rendus publics une fois terminés.

Les « sautes d’humeur » de Bobrisky

Au milieu des controverses, Okuneye a réagi de différentes manières, ce qui a amené certains utilisateurs de X à décrire son comportement ces derniers jours comme des « sautes d’humeur ».

Peu de temps après l’éclatement du scandale, il avait écrit sur Instagram : « Mon attention a été attirée sur un faux enregistrement vocal circulant sur Internet selon lequel j’ai payé 15 millions de nairas à l’EFCC et que je n’ai jamais été en prison. Je n’ai pas payé d’argent à EFCC. J’ai purgé ma peine jusqu’au bout et je suis sorti.

« Je n’ai jamais pensé au suicide, mais maintenant, ça me vient à l’esprit de voir ce que les êtres humains font à leurs semblables, juste au nom de les abattre par la force ou parce que vous ne les aimez pas », a-t-il écrit. .

Il a ensuite supprimé toutes les photos de sa page Instagram.

Cependant, quelques jours plus tard, il adopta un ton plus provocant. Il a écrit : « S’il vous plaît, tous ceux qui m’appellent pour me dire le danger dans lequel je me trouve et les plans contre moi devraient le faire maintenant… Je ne veux plus aucune menace. J’avais peur à cause de l’histoire selon laquelle l’EFCC m’arrêterait à nouveau et je serais condamné à la prison pour la deuxième fois.

«Dieu me justifiera et ceux qui veulent me piéger seront dénoncés par la loi. Je suis prêt à toute enquête, mais pas dans le même bureau de la EFCC où j’ai été détenu. Et toute enquête doit être libre, sans intimidation. J’exige une enquête indépendante et ouverte à la vue du monde entier.

« Vous ne pouvez pas m’enterrer à cause de mon style de vie sur les réseaux sociaux. N’importe qui peut modifier n’importe quel audio et le diffuser. Bonne chance. Quiconque a publié un audio doit en assumer la responsabilité. Il n’en demeure pas moins que je n’ai publié aucun audio, et rien ne peut y changer. Cette fois-ci, je vous rencontrerai devant n’importe quel tribunal si vous avez des accusations contre moi.

À quel Bobrisky James Brown a-t-il rendu visite en prison ?

Les internautes ont abordé un autre travesti, James Brown, lors de son voyage au centre correctionnel de Kirikiri où il avait prétendu rendre visite à Bobrisky. Le 7 juin, Brown a partagé sur Instagram des photos d’une visite à Kirikiri et a ajouté la légende : « Je suis allée à la prison de Kirikiri pour rendre visite à Bobrisky pour savoir si elle va bien. »

Pendant ce temps, un article d’Instablog9ja affirmait que, selon une source, James n’avait pas rendu visite à Bobrisky. Il aurait rendu visite à un chanteur incarcéré nommé Vindicate, avec qui il a collaboré sur une chanson.

Dans le but de vérifier les affirmations, Saturday Beats a contacté Brown, mais il a demandé à être rappelé le lendemain matin. Lors d’un appel de suivi le lendemain matin, James Brown a décroché l’appel mais n’a pas dit un seul mot. Il a ensuite refusé de répondre aux appels ultérieurs.

Notre correspondant a également contacté sa sœur, Gracious, qui l’accompagnait lors de la visite mais elle a demandé qu’un message soit envoyé sur son compte Instagram, précisant que son manager prendrait la relève à partir de là.