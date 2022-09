VCU parvient à un règlement avec la famille de la victime de bizutage

RICHMOND, Virginie (AP) – La Virginia Commonwealth University versera près d’un million de dollars à la famille d’un jeune homme décédé après un incident de bizutage de fraternité en 2021 dans le cadre d’un récent accord de règlement.

L’accord avec la famille d’Adam Oakes oblige également l’université de Richmond à apporter des changements supplémentaires à sa vie de fraternité et de sororité. L’accord a été approuvé vendredi par le tribunal de circuit du comté de Fairfax, a annoncé VCU dans un communiqué de presse.

“Il s’agit d’un plan visant à favoriser une communauté plus sûre et plus saine pour les étudiants qui font partie de fraternités et de sororités et à créer un climat de respect et d’inclusion nécessaire à la réussite scolaire”, a déclaré une déclaration conjointe de la famille et de l’université.

Une enquête policière a révélé qu’Oakes, un jeune de 19 ans qui avait reçu une offre à la fraternité Delta Chi, s’était vu dire de boire une grande bouteille de whisky en février 2021. L’étudiant de première année du comté de Loudoun a été retrouvé mort le lendemain matin. Le bureau du médecin légiste en chef a statué que la mort d’Oakes avait été causée par un empoisonnement à l’alcool. VCU a expulsé Delta Chi en juin 2021.

«Adam était un fils, un petit-fils, un neveu, un cousin, un étudiant et un ami bien-aimé. Il avait un avenir formidable devant lui et sa mort insensée a apporté une douleur et une tragédie indescriptibles à tous ceux qui le connaissaient », indique le communiqué de vendredi.

En plus du règlement monétaire de 995 000 $, l’accord exigera que les étudiants de VCU complètent 12 heures de crédit et d’autres conditions d’éligibilité avant de rejoindre une fraternité ou une sororité. Il interdira également l’alcool lors de toute activité de toute fraternité ou sororité à laquelle assistent de nouveaux membres, et resserrera les règles relatives à l’alcool servi ou consommé lors des fonctions de l’organisation étudiante.

VCU commencera le processus de création d’un mémorial physique à Oakes sur le campus et désignera le 27 février comme une journée annuelle de prévention du bizutage et une journée de commémoration pour Oakes. Le règlement contient également une exigence de déclaration des informations sur les organisations étudiantes qui enfreignent le code de conduite.

Delta Chi a fait face à la discipline chacune de ses sept dernières années sur le campus, selon le Richmond Times-Dispatch.

Plusieurs anciens membres de la fraternité ont plaidé coupables ou ont été reconnus coupables de délit de bizutage ou de délit de service d’alcool à un mineur dans le cadre de l’affaire, a rapporté le journal. Aucun n’a été emprisonné.

The Associated Press