VB56 Maison / VANBOOM | ArchQuotidien

Description textuelle fournie par les architectes. Nous sommes fiers de vous présenter la première maison à énergie positive de VANBOOM : la VB56. Cette maison préfabriquée en bois durable, comprenant trois chambres spacieuses et une superficie nette de 76 m², est entièrement neutre en énergie. Le VB56 reflète l’engagement de VANBOOM à créer des maisons durables construites sur mesure, adaptées aux désirs uniques de chaque client.

Plutôt que de proposer des conceptions standard, nous concevons des maisons individualisées avec une attention méticuleuse aux détails et à la durabilité. Cette maison est un excellent exemple de notre philosophie et établit une nouvelle norme pour les projets VANBOOM à venir.

Jurg Hertog, co-fondateur et architecte de VANBOOM, explique :

« Notre client recherchait une maison de vacances économe en énergie pour six personnes, avec une implication minimale en raison de ses travaux exigeants. Il a fait confiance à VANBOOM pour gérer l’ensemble du processus, de la conception et de l’autorisation à la réalisation finale. »

Plan – Rez-de-chaussée

Plan – 1er étage

Disposition et fonctionnalités

Le VB56 est situé à Oostkapelle, en Zélande, et offre un design compact mais spacieux sur deux étages où convergent durabilité, confort et luxe. Le rez-de-chaussée dispose d’un salon ouvert baigné de lumière naturelle, se transformant harmonieusement en une cuisine haut de gamme équipée d’appareils Bulthaup haut de gamme. Deux chambres, dont une parentale avec une grande fenêtre et une porte coulissante automatisée pour le contrôle de la lumière, complètent le rez-de-chaussée. Une troisième chambre à l’étage supérieur sert de retraite sereine, complétée par des salles de bains Duravit modernes à chaque étage.

Matériaux préfabriqués durables

L’utilisation par VANBOOM de matériaux durables et circulaires est illustrée par le VB56, qui est construit à 80 % de bois, y compris la structure, l’isolation, le revêtement, les escaliers et les cadres. Cette utilisation intensive du bois réduit non seulement l’empreinte carbone de la maison, mais stocke également le CO2, contribuant ainsi à une planète plus verte. Les éléments préfabriqués utilisés dans la construction du VB56 ont considérablement réduit les émissions liées au transport et minimisé le temps de construction sur site, la maison étant rendue imperméable et coupe-vent en seulement trois jours.

Le VB56 incarne les principes d’efficacité énergétique et de respect de l’environnement, conçus pour laisser la plus petite empreinte environnementale possible. De l’isolation à la consommation d’énergie, chaque aspect de la maison maximise la durabilité. Dans le cadre de notre engagement, VANBOOM plante un nouvel arbre pour chaque arbre utilisé dans la construction.

Principales caractéristiques du VB56

– 100% à énergie positive

– Construction 80% bois

– Surface brute de plancher : 119 m²

– Surface nette au sol : 76 m²

– Panneaux solaires intégrés

– Thermopompe avec panneaux PVT

– Classe énergétique A++++

Performance à énergie positive

Les panneaux solaires intégrés au toit sont orientés de manière optimale vers le sud, garantissant que la maison génère plus d’énergie qu’elle n’en consomme. Cela contribue à une facture énergétique ultra faible et à une empreinte écologique minimale. Le système de pompe à chaleur intelligent, soutenu par des panneaux PVT, améliore encore les références énergétiques positives de la maison.

Plus qu’une simple maison

Le VB56 n’est pas seulement une maison ; c’est un modèle de vie durable, élégante et respectueuse de l’environnement. Grâce à une combinaison de conception innovante, de matériaux durables et de service personnalisé, VANBOOM construit des maisons dont les générations futures pourront être fières.