Lucas Vazquez et Marco Asensio ont marqué alors que le Real Madrid battait le Celta Vigo 2-0 en Liga samedi pour remporter son premier match de 2021.

Un départ mouvementé a vu Nacho dégager un tir dangereux de Iago Aspas avec Thibaut Courtois battu. Le Real Madrid a répondu en brisant rapidement sur la gauche, et Asensio a traversé pour Vazquez pour ouvrir le score avec une tête de poteau éloigné. Le reste de la première mi-temps a été calme, avec peu d’occasions pour les deux côtés, jusqu’à ce que Dani Carvajal a volé large.

Après la pause, Aspas a boité blessé, et peu de temps après, Madrid a marqué son deuxième. Vazquez était le fournisseur cette fois, jouant à Asensio pour une finition simple après que Luka Modric eut remporté le ballon au milieu de terrain. La meilleure chance de Madrid après cela a vu Karim Benzema tirer large, alors que le Celta a goûté à la défaite pour la première fois depuis novembre.

Positifs

Le Celta Vigo est entré dans ce match en tant qu’équipe en forme de la Liga – une équipe transformée sous le nouvel entraîneur Eduardo Coudet, avec cinq victoires lors de ses six derniers matches de championnat – et avec Aspas probablement le meilleur joueur d’Espagne cette saison. Il était donc quelque peu surprenant de voir le Real Madrid si confortable ici, surtout en l’absence du capitaine et fidèle Sergio Ramos.

L’autre grand avantage était la performance d’Asensio. Il y a eu des signes positifs ces dernières semaines, mais ce match ressemblait à une confirmation qu’il était de retour à quelque chose qui s’approchait de son meilleur, car un but et une passe ont suivi une impressionnante démonstration contre Grenade avant Noël.

Négatifs

En première mi-temps, Madrid semblait assez content de défendre son avance d’un but et n’a pas poussé une seconde qui aurait mis le jeu au-delà du Celta. Cela signifiait qu’il y avait toujours la possibilité de concéder et de laisser les visiteurs revenir dans le match, bien que cette peur ait été dissipée lorsque Asensio a doublé son avance après la pause.

Note du manager sur 10

8 – Zinedine Zidane a apporté deux changements à l’équipe qui a fait match nul 1-1 à Elche, Nacho remplaçant Ramos, qui avait un problème d’estomac, et Ferland Mendy venant remplacer Marcelo. L’entraîneur semble plus réticent que jamais à effectuer une rotation – peut-être à cause d’un manque de confiance dans les alternatives, comme Martin Odegaard – mais sa sélection ici a été confirmée. Rester avec Vazquez et Asensio à l’écart, alors qu’il devait être tentant de faire venir Vinicius Junior et Eden Hazard, s’est avéré être un geste inspiré.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Thibaut Courtois, 6 ans – Un jeu très calme sans grand chose à faire. Battu par Aspas avec cinq minutes de jeu, seulement pour être aidé par Nacho, et n’a fait face qu’à un tir cadré toute la nuit.

DF Dani Carvajal, 7 ans – Aurait pu marquer le deuxième but de Madrid avant la mi-temps lorsqu’il a tiré hors du cadre. Gardé le silence de Nolito du Celta, répondant bien aux critiques qu’il a reçues pour avoir concédé le penalty contre Elche.

2 Liés

DF Raphael Varane, 7 ans – A bien fait contre Aspas et Santi Mina, bien que ce soit son partenaire d’arrière central qui s’est démarqué cette nuit.

DF Nacho, 8 ans Très bien rempli pour Ramos. Je n’avais pas l’air rouillé du tout malgré avoir passé plusieurs matchs hors de l’équipe. Traité de manière impressionnante avec les premiers efforts d’Aspas.

DF Ferland Mendy, 7 ans – Une meilleure option que Marcelo, même s’il n’a pas le flair du Brésilien. Un tir sauvage non cadré en première mi-temps depuis une position décente. Madrid compte désormais 30 matches de championnat invaincus avec Mendy comme partant.

MF Casemiro, 7 ans – A eu un travail difficile à faire, avec Celta choisissant autant de joueurs – Aspas, Denis Suarez, Nolito – qui aiment opérer dans sa zone du terrain. J’ai pris un autre carton jaune.

MF Toni Kroos, 7 ans – Ne pouvait pas ajouter à son incroyable record de but – six buts en 13 matchs dans ce concours – contre le Celta. Décollé avant la fin pour se reposer ce qui doit être des jambes fatiguées.

MF Luka Modric, 7 ans – Avait un tir de première mi-temps bloqué. Attrapé par Renato Tapia, qui était réservé, avant la mi-temps. A remporté le ballon pour mettre en marche le mouvement qui a conduit au deuxième but crucial de Madrid.

FW Marco Asensio, 8 ans – Une passe décisive assez brillante pour le premier but, la livraison parfaite de la gauche permettant à Vazquez de marquer au deuxième poteau. Cardé pour un défi maladroit sur Aspas avant la mi-temps. A bien pris son but aussi, marquant pour la première fois en six longs mois.

FW Lucas Vazquez, 8 ans – A ouvert le score avec une tête, son deuxième but cette saison, et a créé le deuxième but. A travaillé tout aussi dur pour aider en défense à droite, jouant parfois en tant qu’arrière latéral auxiliaire.

FW Karim Benzema, 7 ans – Capitaine de l’équipe en l’absence de Ramos. Apprécié les espaces que le style d’attaque de Celta lui a laissé. J’ai cherché Asensio plutôt que de tirer d’une bonne position en première mi-temps. Raclé l’extérieur du poteau dans la seconde.





Substituts

FW Eden Hazard, N / R – A joué un 15 minutes sans particularité alors qu’il continue à chercher la forme et la forme physique.

MF Martin Odegaard, N / R – N’a pas eu beaucoup d’occasions de faire un impact en moins de 10 minutes sur le terrain.

FW Vinicius Junior, N / R – Une introduction tardive, sans grand chose à faire.

MF Federico Valverde, N / R – A aidé à voir le match et à protéger l’avance de Madrid.

FW Mariano Diaz, N / R – Entré pendant les dernières minutes.