«  Vaxxed ou masqué  », dit Biden aux Américains, mais est rejeté comme négligent ou DICTATOR par les démocrates et les républicains – RT USA News

L’effort de messagerie de vaccination de l’équipe de communication du président américain Joe Biden s’est heurté à un mur de résistance des deux côtés du spectre politique, alors que les démocrates s’accrochaient à leurs masques et que les républicains le traitaient de tyran.

«La règle est désormais simple: faites-vous vacciner ou portez un masque jusqu’à ce que vous le fassiez. Le choix t’appartient, » le compte officiel présidentiel a tweeté jeudi après-midi. Il a été suivi d’une vidéo de Biden dans le bureau ovale – son visage découvert, pour une fois – disant « Vaxxed ou masqué. »

Cela fait suite à l’annonce de jeudi par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) que les personnes entièrement vaccinées pourraient abandonner les masques à l’extérieur et à l’intérieur dans la plupart des endroits. Les masques restent obligatoires sur les bus, les trains et les avions, grâce à un décret Biden prolongé jusqu’en septembre.

CNN: Les enfants trop jeunes pour être vaccinés devront toujours porter des masques lorsqu’ils sont à l’intérieur et autour des autres, même si les enfants plus âgés et les adultes sont libres de retirer leur protection faciale une fois qu’ils sont complètement vaccinés, dit Fauci @jaketapper – Manu Raju (@mkraju) 13 mai 2021

«C’est de la négligence. La vaccination n’écarte pas complètement la propagation. De plus, il n’inclut pas de protection pour les personnes vulnérables pour le moment. Les masques devraient à tout le moins être encouragés pour tout le monde après une vaccination complète ». mentionné une personne répondre au président sur Twitter.

«Je garde mon masque jusqu’à ce que l’exigence de masque soit entièrement levée. Je ne veux pas être confondu avec un partisan de Trump », tweeté une autre.

«C’est votre pire erreur depuis que vous êtes devenu président. Nous ne sommes pas encore si loin. Les personnes immunodéprimées courent toujours un risque extrême. Les masques ne sont pas efficaces à 100%, mais lorsque les deux parties portent des masques, ils le sont presque. Et devine quoi? – Les gens mentent. Surtout le GOP nonvaxxed, » a écrit Quelqu’un avec « A eu ses photos et porte toujours un masque » dans son nom Twitter.

Pendant ce temps, «Républicains contre Trump» – avec 174 000 adeptes – se sont demandé ce qu’ils allaient faire de tous les masques Biden-Harris qu’ils avaient commandés.

D’autres n’étaient pas convaincus non plus. Ian Smith, l’un des propriétaires du Atilis Gym à Bellmawr, New Jersey – persécuté par l’État pour avoir refusé de verrouiller son entreprise – commenté cette « Cela va se transformer en » Laissez-moi voir vos papiers s’il vous plaît « très vite. »





« Si Trump avait tweeté quelque chose comme ça … la gauche l’appellerait une menace terroriste, ou quelque chose du genre », a tweeté Vinny Magalhaes, combattant brésilien de MMA. « Chef suprême [Joe Biden] ici tweete ceci, sonnant directement comme un dictateur chinois, et la gauche ne dira rien… En fait, ils le soutiendront.

Si Trump avait tweeté quelque chose comme ça … la gauche l’appellerait une menace terroriste, ou quelque chose du genre. Chef suprême @Joe Biden ici tweete ceci, sonnant directement comme un dictateur chinois, et la gauche ne dira rien… En fait, ils le soutiendront. https://t.co/WeAe4EpXgg – Vinny Magalhaes (@VinnyMMA) 14 mai 2021

« Ce n’est pas vraiment une règle, » a déclaré le journaliste brésilien Glenn Greenwald.

«Tu ne peux même pas monter les escaliers, comment vas-tu nous faire porter des masques pour toujours?» tweeté le Parti libertaire du Michigan, faisant référence à la tristement célèbre trébucher de Biden dans l’Air Force One.

«Écoute, Fat, je ne fais rien de cette absurdité cultuelle,» plaisantait L’auteur de Substack Jordan Scachtel, canalisant les propres maniérismes de Biden.

D’autres ont simplement posté des mèmes dont le message était difficile à manquer.

Biden et les démocrates ont adopté le port de masques comme une cause à la mi-2020, comme un moyen de se différencier du président Donald Trump – qui avait refusé de se couvrir le visage en public, arguant que cela montrerait de la faiblesse.

L’un des premiers ordres de Biden après avoir prêté serment était d’imposer un mandat de masque de 100 jours en guise de démonstration de « patriotisme, » seulement pour être critiqué plus tard par les républicains pour avoir découragé la vaccination en continuant à insister sur les masques.





