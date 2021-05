La Californie distribuera plus de 116 millions de dollars en prix en espèces aux résidents qui se feront vacciner avant la réouverture de l’État le 15 juin, le gouverneur Gavin Newsom qualifiant le programme d’incitations de plus important du genre aux États-Unis.

Newsom a annoncé la nouvelle initiative de vaccin lors d’une conférence de presse jeudi, décrivant ce qu’il a appelé un « multi-facettes » effort pour encourager les Californiens à prendre le jab. Doublé « Vax pour la victoire », le programme offre trois niveaux de récompenses, y compris des prix allant jusqu’à 1,5 million de dollars.

« L’État de Californie annonce aujourd’hui le programme d’incitation le plus important des États-Unis d’Amérique », dit le gouverneur. « Nous mettons de côté plus de ressources que tout autre État américain, et nous mettons à disposition les plus grands prix de tous les États américains, pour ceux qui cherchent à se faire vacciner. »

Faire vacciner plus de Californiens est la façon dont nous revenons rugissant de la pandémie. Nous mettons tout en œuvre pour motiver tout le monde à se faire vacciner d’ici le 15 juin. Nous lançons le plus grand programme d’incitation aux vaccins du pays – Vax For The Win. #VaxFTWpic.twitter.com/moV6g9ZHYe – Bureau du gouverneur de Californie (@CAgovernor) 27 mai 2021

À partir de jeudi, l’État commencera à distribuer 50 $ « cartes d’encouragement » à 2 millions de résidents entièrement vaccinés, qui, selon Newsom, seraient distribués sur un « Premier arrivé, premier servi. » Les participants, qui sont automatiquement inscrits une fois qu’ils ont reçu une vaccination, pourront échanger la récompense soit sous forme de carte-cadeau pour l’une des nombreuses chaînes d’épiceries, soit sous forme de carte prépayée pouvant être dépensée n’importe où.

En plus des cartes, deux loteries distinctes auront également lieu le mois prochain, avec des prix de 50 000 $ qui seront distribués à 30 personnes entre le 4 juin et le 11 juin, tandis que 10 autres résidents gagneront 1,5 million de dollars lors d’un tirage le 15 juin – le jour où la Californie prévoit de lever ses restrictions Covid-19 et de rouvrir complètement son économie.

Le programme d’incitation reflète des efforts similaires dans un certain nombre d’États, l’Ohio, New York, le Maryland, l’Oregon et le Colorado offrant également des incitations pour augmenter leur nombre de vaccinations. Cependant, celui de Californie est le plus important à ce jour et permettra à tous les résidents âgés de 12 ans et plus d’être éligibles pour gagner. Bien que certains États aient offert des prix non monétaires aux mineurs, tous, à l’exception de la Californie, ont limité les récompenses en espèces aux adultes uniquement.





Aussi sur rt.com

‘Comeback Cash’: le Colorado lance une ‘loterie des vaccins’ Covid-19 d’un million de dollars sur le modèle de l’initiative réussie de l’Ohio







Newsom a déclaré que le projet était nécessaire car la Californie a connu une forte baisse des vaccinations ces dernières semaines, notant que seulement 1,9 million de personnes avaient été vaccinées au cours des sept derniers jours, contre le précédent pic de l’État de 3 millions par semaine.

« Nous commençons donc à voir une baisse du nombre total de doses administrées sur une base hebdomadaire », dit le gouverneur. « Pas aussi précipité que certains autres États, mais nous sommes conscients que si nous continuons sur cette voie et cette tendance, nous n’arriverons pas là où nous devons tous être. »

Nous devons faire plus, et nous devons faire mieux.

Ohio « Vax un million » Le programme a connu certains des meilleurs résultats de tout programme d’incitation à ce jour, le gouvernement de l’État faisant état d’une augmentation de 28 % des vaccinations après son lancement. Cependant, l’effort a été lancé juste un jour après que le gouverneur Mike DeWine a annoncé que les jeunes âgés de 12 à 15 ans étaient éligibles pour recevoir le vaccin contre le coronavirus, contribuant probablement à augmenter les chiffres en plus des récompenses en espèces proposées.

New York, quant à lui, a rencontré plus de difficultés, connaissant une baisse de 55% des vaccinations depuis le pic d’avril de l’État, malgré son « Vax & Scratch » loterie offrant des prix d’une valeur allant jusqu’à 5 millions de dollars, en plus d’autres cadeaux.

Alors que la Californie a imposé l’un des verrouillages les plus stricts du pays, Newsom a exprimé l’espoir que les nouvelles incitations aideraient l’État à revenir à un « semblant de normalité » et s’assurer qu’il est prêt à rouvrir d’ici la date limite du 15 juin.

« Tout cela dans le but d’inciter et de créer une dynamique, et de fixer une date en espérant que d’ici le 15 juin, nous passerons au nord de ce seuil de 70 %. » a-t-il dit, se référant à l’objectif de vaccination de l’État pour les adultes.





Aussi sur rt.com

Ils sont de retour: les fêtards non découragés reviennent à Huntington Beach après près de 150 arrestations lors de la soirée TikTok du week-end (VIDEO)







Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!