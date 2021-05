Vax Live; Approbation Pfizer; interdiction de danse de mariage

Des rockstars, des stars de cinéma et des politiciens se sont réunis pour un concert et une collecte de fonds sur le thème des vaccins qui seront diffusés samedi soir – une affaire qui marque un moment unique et surréaliste de la pandémie.

« Vax Live: le concert pour réunir la parole » célébrera les vaccins COVID-19 et présentera le président Joe Biden exhortant les Américains à les prendre. Il vise également à persuader les dirigeants et les entreprises du monde entier de rendre les vaccins COVID-19 disponibles dans le monde entier.

L’événement a été filmé dans le sud de la Californie – l’un des plus grands rassemblements de concerts depuis le début de la pandémie, signe du succès de l’État dans la lutte contre le virus avec des vaccins et des restrictions.

Mais alors même que les artistes célèbrent un retour à la normale dans un pays où l’offre de vaccins dépasse rapidement la demande, d’autres orateurs pleureront la flambée meurtrière du COVID-19 en Inde et plaideront pour l’équité mondiale en matière de vaccins.

Vendredi, l’Inde a signalé un nouveau record quotidien de 414 188 cas confirmés et de 3 915 décès supplémentaires face à des pénuries de vaccins. Le même jour, l’Union européenne a appelé les États-Unis à commencer à stimuler leurs exportations de vaccins pour contenir la crise mondiale du COVID-19.

► Pfizer et BioNTech ont déclaré vendredi avoir soumis une demande d’approbation complète par la FDA de leur vaccin COVID-19 pour les personnes âgées de 16 ans et plus.

►Le rythme des vaccinations aux États-Unis a ralenti par rapport à son sommet du 10 avril de 4,6 millions de vaccins quotidiens. Les agences de santé publique travaillent plus dur pour obtenir des tirs d’armes, un effort critique qui pourrait aider le nouvel objectif du président Joe Biden de 70% des Américains à obtenir au moins un coup de feu d’ici le 4 juillet.

► Les gains d’emploi sont bien inférieurs aux prévisions, les employeurs ayant ajouté 266 000 emplois en avril. Les économistes avaient estimé que 995 000 emplois avaient été ajoutés le mois dernier, selon une enquête Bloomberg.

► Le Premier ministre indien Narendra Modi fait face à une pression croissante pour imposer un verrouillage strict à l’échelle nationale alors que le pays est confronté à une flambée historique et paralysante du virus. La situation est si dramatique que parmi ceux qui appellent à un verrouillage strict, il y a des commerçants qui savent que leurs entreprises seront affectées mais ne voient pas d’autre issue.

►Los Angeles et San Francisco rouvrent leurs portes à plus d’affaires en vertu des règles de sécurité les moins restrictives de Californie contre les coronavirus, même si ces comtés ont plus d’infections que beaucoup d’autres. C’est la dernière ride dans le plan de réouverture souvent déroutant de l’État, souvent salué par les experts de la santé mais critiqué par les propriétaires d’entreprise.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 32 millions de cas confirmés de coronavirus et 580000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 156 millions de cas et 3,2 millions de décès. Plus de 325 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et plus de 250 millions ont été administrées, selon le CDC. Plus de 110 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés.

📘 Ce que nous lisons: Les prisons, les prisons et les centres de détention ont été les premiers points chauds du COVID-19. Les personnes qui y sont détenues « n’ont pratiquement aucun moyen de se protéger », a déclaré Andrea Woods, un avocat de l’ACLU. Le taux de mortalité moyen du COVID-19 dans les prisons était plus du double de celui de la population générale, selon un rapport de septembre.

Des couples critiquent l’interdiction de la danse de mariage à Washington DC

La récente interdiction de la danse de la maire de Washington DC, Muriel E. Bowser, a fait face à des réactions négatives pour avoir interdit les traditions de mariage telles que l’heure du cocktail et les danses père-fille.

L’ordonnance de Bowser, qui est entrée en vigueur le 1er mai, stipule que les invités aux mariages doivent rester assis et socialement éloignés les uns des autres ou des autres groupes de ménages. Les salles accueillant des mariages peuvent ouvrir avec une capacité de 25% ou moins de 250 invités.

Pour un marié, l’interdiction signifie même briser une tradition religieuse.

Daniel Chazen envisage d’épouser sa chérie de lycée le 4 juin, lors d’un mariage de 40 personnes à DC Élevé comme un juif pieux, Chazen a déclaré qu’il ne pouvait pas imaginer sauter la danse traditionnelle hora lors de sa réception.

Shakira Tobin, résidente de Washington, DC, fait également partie de ceux qui espèrent que l’interdiction prendra fin avant son mariage de juin: «Qu’est-ce qu’un mariage sans danser?»

– Gabriela Miranda

NYC stocke toujours les victimes du COVID-19 dans des camions frigorifiques

La ville de New York utilise toujours des camions frigorifiques pour stocker les corps des victimes du coronavirus, plus d’un an après leur première mise en place en tant que morgues temporaires alors que les décès ont augmenté au plus fort de la pandémie.

Le bureau du médecin légiste de la ville a déclaré vendredi que 750 corps étaient entreposés à long terme dans des remorques réfrigérées sur un quai de Brooklyn pendant que les membres de la famille préparaient leurs derniers lieux de repos.

Dina Maniotis, commissaire adjointe du Bureau du médecin légiste en chef, a déclaré mercredi à un comité du conseil municipal que de nombreux corps détenus au 39th Street Pier pourraient finir enterrés dans le champ du potier de la ville sur Hart Island.

Trader Joe’s supprime les heures de haut niveau dans de nombreux magasins

Trader Joe’s a réduit ses heures de travail dans plusieurs de ses 515 magasins et plus.

Le supermarché spécialisé, comme la majorité des grandes épiceries du pays, a commencé à désigner des heures de magasinage spéciales en mars 2020 pour aider ceux que les Centers for Disease Control and Prevention considéraient alors comme les plus vulnérables et à risque de COVID-19.

À l’origine, Trader Joe’s réservait la première heure chaque jour dans tous les magasins pour les 60 ans et plus et les clients handicapés. Les heures ont ensuite été réduites à deux fois par semaine – généralement le mercredi et le dimanche – dans la plupart des magasins avec quelques variations.

Mais récemment, des centaines de ses magasins ont cessé d’offrir l’heure indiquée, a confirmé la société à USA TODAY. Pour savoir si votre boutique propose toujours des horaires seniors, en savoir plus ici.

– Kelly Tyko

La fracture raciale persiste dans les taux de vaccination dans une grande partie du pays

Cinq mois après le début de l’effort de vaccination sans précédent des États-Unis, une tendance se maintient dans une grande partie du pays: les Blancs continuent d’être vaccinés à des taux plus rapides que les Noirs et les Hispaniques dans la plupart des États.

Les Hispaniques ne représentent que 12% des vaccinations contre le COVID-19, mais 17% de la population américaine, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention de mercredi. De même, 8,8% de ceux qui ont reçu au moins une dose sont des Noirs, mais les Noirs représentent plus de 12% de la population.

Dans une autre analyse, la Kaiser Family Foundation a constaté que parmi 43 États, les Blancs sont vaccinés à 1,6 fois le taux des Noirs et 1,5 fois plus élevé que le taux des Hispaniques.

«Si nous voulons dire équité, et si nous voulons dire vaccin pour tous et justice pour tous, il reste encore beaucoup à faire», a déclaré Harald Schmidt, professeur adjoint d’éthique médicale et de politique de la santé à l’Université de Pennsylvanie. écrit sur le rationnement des vaccins et la vulnérabilité sociale. En savoir plus ici.

– Nada Hassanein

La peur et l’anxiété du COVID-19 continuent de retenir les Américains entièrement vaccinés

Alors que le temps se réchauffe et que des millions de personnes continuent de se faire vacciner chaque jour, les Américains commencent à être optimistes que le pire de la pandémie de coronavirus soit enfin derrière eux.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont publié de nouvelles directives selon lesquelles les personnes entièrement vaccinées peuvent voyager en toute sécurité, rencontrer leurs amis et leur famille et enlever leurs masques à l’extérieur, indiquant un monde radicalement différent pour de nombreux Américains qui ont adhéré aux directives de sécurité de la santé publique.

Mais après plus d’un an à vivre dans la peur du COVID-19, certaines personnes complètement vaccinées hésitent à quitter leur domicile et à baisser la garde.

« Beaucoup d’entre nous se sont sentis très à l’aise avec la sécurité que nos environnements isolés ont procuré et le fait de prendre ces mesures initiales hors de nos environnements sûrs et contrôlés à domicile peut causer de la peur et de l’anxiété », a déclaré le Dr Marni Chanoff, psychiatre intégrateur à l’hôpital McLean et École de médecine de Harvard. «L’anxiété n’est pas une mauvaise chose… mais lorsqu’elle prend le dessus et devient plus puissante, alors notre capacité à naviguer dans ces prochaines étapes peut être problématique.» En savoir plus ici.

– Adrianna Rodriguez

