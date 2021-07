Vaut tous les muscles endoloris : Farhan Akhtar partage des photos de transformation épiques pour « Toofan », les fans sont impressionnés ! | Nouvelles des gens

New Delhi: Farhan Akhtar, idole de Bollywood, qui a sorti son dernier album ‘Toofan’ le 16 juillet, s’est récemment rendu sur Instagram pour partager des photos des différents looks qu’il devait incarner pour le film à succès. Dans le film, Farhan joue le rôle d’Aziz Ali, un crétin local qui adopte la boxe et la reprend plus tard professionnellement. Pour se mettre en forme pour le rôle, Farhan a dû suivre un entraînement intense dont les fans peuvent désormais être témoins dans son dernier post.

L’acteur a dû changer la forme de son corps, son physique trois fois en plus de 18 mois, ce qui n’est pas une mince affaire. Sur la première photo, nous voyons Farhan avec un corps tonique, affichant ses abdominaux de six packs alors que, sur la deuxième photo, il a l’air relativement plus gros et avec un gain de poids visible. Dans la troisième photo, cependant, il coupe le souffle du public avec son corps athlétique parfait et déchiré.

Dans la légende de l’article, il a écrit: « Les nombreuses formes et tailles d’Ajju aka Aziz aka Toofaan. Quelle course. 18 mois de travail acharné mais vaut chaque goutte de sueur, chaque muscle douloureux et chaque livre gagné et perdu. Le stars dans les coulisses – @samir_jaura @drewnealpt @anand.physio ».

Découvrez son incroyable transformation:

‘Toofaan’ est réalisé par Rakeysh Omprakash Mehra. Farhan et Rakeysh se sont déjà associés pour le succès de « Bhaag Milkha Bhaag » en 2013. « Toofaan » est sorti sur Amazon Prime Video le 16 juillet.