Vaut-il la peine de prendre des suppléments de collagène ?

Q : Je vois régulièrement des gens recommander des suppléments de collagène sur les réseaux sociaux. Qu’est-ce que le collagène ? Est-ce que cela peut vraiment rendre ma peau et mes cheveux plus sains ? UN: Le collagène est une protéine présente dans de nombreuses parties du corps : le cartilage, les os, les tendons et la peau. Il aide à construire une charpente structurelle pour préserver l’intégrité de la peau. Mais en vieillissant, nous produisons moins de collagène. Cela contribue à ce que la peau paraisse moins élastique, voire affaissée, et à ce que les rides se forment plus facilement.

Les suppléments de collagène sont devenus de plus en plus populaires ces dernières années, les marques affirmant qu’ils peuvent améliorer la santé des ongles, de la peau et des cheveux. Mais il n’existe aucune preuve solide derrière ces affirmations.

Cependant plusieurs études Si la supplémentation en collagène indique une élasticité accrue et une amélioration des rides de la peau, les données sont souvent brouillées par des conceptions d’études confuses, le manque de preuves microscopiques objectives ou de financement provenant directement des vendeurs des produits. Aucune étude ne démontre que les suppléments préviendront les rides.

Les suppléments de collagène semblent sûrs. Mais je me méfie généralement des suppléments inutiles ou inefficaces. Mon conseil est donc de dépenser votre argent pour deux produits qui s’appuient sur de bien meilleures preuves : la crème solaire et les rétinoïdes.

Appliquer quotidiennement un écran solaire est la meilleure chose que vous puissiez faire pour avoir une peau saine. Il a été démontré que les rétinoïdes – qui sont des composés dérivés de la vitamine A – bloquent la dégradation du collagène au niveau moléculaire tout en stimulant sa production, et il a été prouvé qu’ils améliorent les rides, la texture et l’élasticité de la peau de plusieurs manières. études.

“Ces deux choses disposent des données les plus solides et sont relativement faciles et peu coûteuses à réaliser”, a déclaré Temitayo Ogunleye, professeur agrégé de dermatologie clinique à Penn Medicine, dans une interview par courrier électronique.

Comment le collagène est-il absorbé par l’organisme ?

Les suppléments de collagène sont fabriqués en extrayant les protéines de tissus animaux, tels que les os de bovins ou la peau de poisson. Le collagène est vendu sous forme de poudres et de pilules ainsi que dans les barres protéinées, les crèmes à café et les crèmes topiques.

Mes deux cents : si vous décidez de vous lancer, évitez au moins ce dernier.

Les crèmes topiques ne pénètrent pas dans la couche profonde de la peau où le collagène est nécessaire. Les poudres ou les pilules ingérées sont – en théorie – plus susceptibles d’atteindre cette couche si elles sont absorbées dans la circulation sanguine depuis nos intestins. Mais ce n’est pas si simple.

Le collagène hydrolysé est un terme que l’on retrouve souvent sur les étiquettes des suppléments populaires. Lorsque le collagène est hydrolysé, processus qui détruit ses liaisons chimiques, les produits qui en résultent sont de minuscules fragments, ou peptides, qui sont plus facile à absorber pour le corps que la structure à triple hélice robuste et plus grande du collagène intact.

Mais le collagène n’est de toute façon pas absorbé sous forme de molécule entière. Il sera décomposé naturellement comme les autres peptides par la digestion.

Nous n’avons aucun contrôle sur ce qui se passe ensuite. Ces peptides peuvent se réorganiser et être dirigés vers d’autres parties du corps pour former des protéines totalement différentes du collagène d’origine. En d’autres termes, nous n’avons aucun moyen d’insister pour qu’ils se reforment en collagène expressément à l’emplacement de nos pattes d’oie indésirables.

Les suppléments de collagène sont-ils soutenus par la science ?

Quelques essais cliniques et méta-analyses impliquant des suppléments de collagène semblent a priori positifs en termes de bénéfices pour la peau. Mais il est difficile de conclure qu’un supplément de collagène en soit la cause.

“De nombreuses études utilisent des suppléments contenant d’autres ingrédients, ce qui rend difficile de déterminer quel ingrédient peut contribuer aux changements perçus”, a déclaré Ogunleye. « Il y a également un manque de normalisation pour mesurer les améliorations. »

La plupart des études ont été menées uniquement sur des femmes et nous ne disposons pas de données approfondies sur l’effet de la supplémentation chez les personnes à la peau plus foncée. (Le vieillissement d’une peau plus foncée peut parfois se manifester davantage par une décoloration que par des rides.)

Aucun événement indésirable grave n’a été rapporté dans la littérature récente examiner des centaines de patients.

Les suppléments de collagène aident-ils à la santé des articulations ?

Plusieurs (mais pas tous) essais randomisés contrôlés par placebo ont découvert que les suppléments de collagène améliorent les symptômes chez les personnes souffrant d’arthrose, une maladie dans laquelle le cartilage articulaire s’est dégradé. Mais les études ont des limites, telles que les liens avec l’industrie et la durée à court terme. Si vous ressentez des douleurs articulaires, parlez à un professionnel de la santé de vos symptômes et des traitements étayés par des preuves plus solides, comme l’exercice.

Comment puis-je soutenir la production de collagène dans ma peau ?

Les rétinoïdes ne conviennent pas à tout le monde : dans certains cas, ils peuvent provoquer des rougeurs et des irritations de la peau. D’autres moyens précieux d’améliorer la production de collagène comprennent :

Utiliser une protection solaire. Les personnes plus jeunes comme celles dans la vingtaine qui tentent d’être proactives – et vantent peut-être les suppléments de collagène sur les réseaux sociaux – devraient toujours se concentrer sur la protection solaire, a déclaré Natasha Atanaskova Mesinkovska, vice-présidente de la recherche clinique en dermatologie à l’Université de Californie à Irvine et au auteur principal de Les personnes plus jeunes comme celles dans la vingtaine qui tentent d’être proactives – et vantent peut-être les suppléments de collagène sur les réseaux sociaux – devraient toujours se concentrer sur la protection solaire, a déclaré Natasha Atanaskova Mesinkovska, vice-présidente de la recherche clinique en dermatologie à l’Université de Californie à Irvine et au auteur principal de un article de synthèse sur la supplémentation en collagène.

Évitez de fumer et de polluer. Des biopsies cutanées profondes ont révélé que le tabagisme est associé à Des biopsies cutanées profondes ont révélé que le tabagisme est associé à production de collagène plus lente et une augmentation d’une enzyme qui le décompose. Les particules de pollution atmosphérique peuvent produire résultats similaires du vieillissement prématuré de la peau.

Obtenez votre sommeil réparateur. Il est démontré depuis longtemps que le manque de sommeil a un impact sur l’apparence de notre peau, et des études ont montré que le manque de sommeil Il est démontré depuis longtemps que le manque de sommeil a un impact sur l’apparence de notre peau, et des études ont montré que le manque de sommeil provoque des changements inflammatoires cela peut avoir un impact indirect sur l’intégrité du collagène.

Ce que je veux que mes patients sachent

Certains aliments sont riches en collagène – notamment le bouillon d’os ou la viande rouge – ce qui peut sembler une alternative intéressante aux personnes à la recherche d’un remède « naturel ». Mais je ne recommande pas un régime riche en viande rouge pour rajeunir la peau en raison des nombreux risques néfastes pour la santé, notamment le cancer du côlon, qui y sont associés.

