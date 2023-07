Vatsal Sheth publie la première photo d’Ishita Dutta tenant leur petit garçon ; Shaheer Sheikh, Drashti Dhami et bien d’autres félicitent le duo

Vatsal Sheth et Ishita Dutta sont les nouveaux parents de la ville. Les deux ont accueilli un petit garçon dans leur vie hier soir. L’acteur a maintenant posté une photo d’Ishita Dutta et lui depuis l’hôpital. On peut la voir en chemise d’hôpital alors qu’il est vêtu d’un t-shirt rose. L’enfant est entre ses mains. Ils ont couvert le visage du petit garçon avec un emoji. Vatsal Sheth ne peut détacher ses yeux du petit et de sa femme. L’actrice sera libérée le 21 juillet 2023. Il semble que ce soit un accouchement sans tracas, et les deux sont en bonne santé. Jetez un oeil à la photo…

Vatsal Sheth a déclaré que la mère et le bébé étaient en bonne santé. Il a dit que la famille est la plus heureuse en ce moment. L’actrice a avoué que le mois dernier a été le plus difficile. Ishita Dutta et Vatsal Sheth ont été repérés lors d’événements même ces derniers jours. L’acteur a fait son entrée sur Naagin 7 où il a été vu en train de romancer Tejasswi Prakash. L’acteur a eu trois ans pendant deux à trois semaines. Des vœux de félicitations ont été adressés au couple. Jennifer Winget, Kushal Tandon, Drashti Dhami, Anita Hassanandani, Nikita Dutta, Bobby Deol, Ridhima Pandit et d’autres ont souhaité le meilleur aux nouveaux parents.

Vatsal Sheth et Ishita Dutta se sont mariés en 2017. C’était une simple cérémonie silencieuse au temple ISKCON de Mumbai. Les deux se sont rencontrés sur les plateaux d’une émission de télévision et sont tombés amoureux. Le mariage soudain a pris tout le monde par surprise. En mars 2023, elle a annoncé qu’elle était enceinte de son premier enfant. C’est Ajay Devgn qui a joué le rôle d’entremetteur pour Vatsal Sheth et Ishita Dutta. Vatsal Sheth a déclaré qu’Ajay Devgn, Kajol, Bobby Deol et Sohail Khan faisaient partie des amis proches qui savaient qu’elle était enceinte. Il a dit qu’il prendrait du temps pour être avec sa femme.

Il semble qu’elle lui ait donné une petite boîte qui contenait le kit de grossesse. Il ne s’est pas rendu compte qu’il s’agissait d’un kit de test de grossesse au début. Il pensait que c’en était un pour COVID-19. Plus tard, il a découvert qu’elle était enceinte.