Vatsal Sheth écrit un message sincère à l’occasion de l’anniversaire d’Ishita Dutta et la qualifie de « femme incroyable » et de « mère extraordinaire »

À l’occasion du 33e anniversaire d’Ishita Dutta, Vatsal Sheth a écrit une note sincère avec quelques photos de leurs rencontres.

L’actrice Ishita Dutta a eu 33 ans samedi et son mari, Vatsal Sheth, a dédié un message à sa femme bien-aimée. Dans une publication carrousel, Vatsal a partagé différentes photos du duo, dès leurs premiers jours de rencontre. Pour ceux qui ne le savent pas, Vatsal et Ishita ont commencé à se fréquenter après s’être rencontrés lors du tournage de leur émission télévisée Rishton Ka Saudagar – Baazigar. Le duo s’est marié le 28 novembre 2017 et ils ont eu la chance d’avoir leur premier enfant, leur fils Vaayu, en juillet 2023.

Dans le message, Vatsal a reconnu la contribution d’Ishita en tant qu’« épouse incroyable » et « mère extraordinaire ». Il a écrit : « Joyeux anniversaire à l’amour de ma vie ! Six années incroyables de mariage et maintenant, le début d’un nouveau chapitre en tant que parents. Votre amour inébranlable et votre force incroyable continuent de m’inspirer chaque jour. Vous voir embrasser la maternité avec tant de grâce. et la tendresse remplit mon cœur d’une immense fierté. Alors que nous te célébrons aujourd’hui, sache que tu n’es pas seulement une épouse extraordinaire, mais aussi une mère extraordinaire. Bravo pour le beau voyage que nous avons partagé et le merveilleux qui nous attend. Heureux Anniversaire! »

Voici le message





Sur le plan du travail, Ishita Dutta est un nom populaire dans l’industrie de la télévision. L’actrice est connue pour ses rôles dans des feuilletons quotidiens comme Baazigar, Bepannah Pyar, Thoda Sa Badal Thoda Sa Paani, et plus encore. L’actrice a été vue pour la dernière fois dans le film Drishyam 2 avec Ajay Devgn et Tabu. Vatsal Seth, quant à lui, a récemment été vu dans le film Adipurush qui mettait en vedette Prabhas, Deepika Padukone, Saif Ali Khan, Sunny Singh et Devdatta Nage, entre autres.