Vatn Architecture et Groma ajoutent une extension incurvée à une maison en Norvège

Les studios norvégiens Vatn Architecture et Groma ont agrandi une maison appelée Dråpa à Oslo, en ajoutant une forme incurvée avec une grande terrasse donnant sur la ville et son archipel.

Conçue pour un peintre et cinéaste, l’extension rend hommage à l’architecture des années 1930 qui caractérise son site pavillonnaire.

C’est de là que vient son nom Dråpa, une sorte de poème élogieux.

« La maison existante est un exemple bien préservé de la période, mais les règles de zonage conduisent souvent à des toits en pente ou à des extensions carrées qui se distinguent comme des objets étrangers », Architecture de Vatn a déclaré le fondateur Espen Vatn à Dezeen.

« Nous considérons donc que la forme incurvée de l’extension est conforme au caractère de la maison, et peut-être à la manière dont une extension aurait été réalisée au moment de la construction de la maison », a-t-il ajouté.

S’alignant sur le sous-sol en béton et les deux étages de la maison existante, Dråpa offre trois chambres supplémentaires et un espace salon, salle à manger et cuisine dans sa forme incurvée.

L’extension introduit une entrée au rez-de-chaussée de la maison, à laquelle on accédait auparavant par le sous-sol. Celle-ci mène directement à un espace salon, salle à manger et cuisine qui se connecte à la cage d’escalier de la maison existante par une petite passerelle.

Un comptoir de cuisine borde le mur de cette pièce, qui s’ouvre à son extrémité ouest où un mur incurvé est percé de fenêtres panoramiques.

L’escalier central mène à la chambre principale située au dernier étage de l’extension. De larges marches en bois mènent ici à une terrasse semi-circulaire surplombant l’archipel d’Oslo.

Un escalier séparé mène au sous-sol de l’extension, où deux autres chambres s’ouvrent sur le jardin par de grandes portes vitrées.

Modu utilise une structure de tour métallique pour agrandir une maison de ville de Brooklyn

« Nous voulions travailler avec les proportions du nouveau volume pour créer un dialogue entre les deux et garder la même hauteur que la maison existante », a déclaré Vatn.

« Le site présente une topographie en gradins, ce changement nous a donc également permis de travailler avec la section d’une manière plus intéressante », a ajouté Groma fondateur Andrea Pinochet.

Des lattes de bois peintes en blanc recouvrent l’extérieur de la maison, assorties à la maison existante mais posées verticalement pour offrir un contraste subtil.

L’intérieur est défini par des murs en plâtre peints en blanc, avec des planchers en bois clair et une salle de bain carrelée bleue avec une fenêtre circulaire au dernier étage.

Vatn Architecture et Groma sont tous deux basés à Oslo. Les deux studios ont déjà collaboré sur la transformation d’un entrepôt industriel en studio pour une société de production cinématographique.

D’autres projets résidentiels récents en Norvège incluent une maison de Gartnerfuglen Arkitekter qui fait référence aux cabanes en rondins traditionnelles et une « cabane flottante dans les arbres » de Snøhetta.

La photographie est de Johan Dehlin.