La plus haute autorité islamique des Émirats arabes unis, le Conseil de Fatwa des Émirats arabes unis, a statué que coronavirus les vaccins sont autorisés pour les musulmans même s’ils contiennent de la gélatine de porc.

La décision fait suite à une inquiétude croissante selon laquelle l’utilisation de la gélatine de porc, un ingrédient commun des vaccins, peut entraver la vaccination des musulmans qui considèrent la consommation de produits à base de porc comme «haram» ou interdite par la loi islamique.

S’il n’y a pas d’alternative, le président du Conseil, Sheikh Abdallah bin Bayyah, a déclaré que le coronavirus les vaccins ne seraient pas soumis aux restrictions de l’Islam sur le porc en raison du besoin accru de «protéger le corps humain».

Le conseil a ajouté que dans ce cas, la gélatine de porc est considérée comme un médicament, pas comme un aliment, avec plusieurs vaccins déjà avérés efficaces contre un virus très contagieux qui «pose un risque pour l’ensemble de la société.

Dans un cas similaire, le Vatican a déclaré lundi aux catholiques romains qu’il était moralement acceptable d’utiliser COVID-19[feminine vaccins même si leur production employait des lignées cellulaires tirées de tissus de fœtus avortés.

Une note de la congrégation doctrinale du Vatican, la Congrégation pour la doctrine de la foi, a déclaré que l’utilisation de tels vaccins était autorisée tant qu’il n’y avait pas d’alternatives.

Les vaccins Pfizer Inc et Moderna Inc ont un lien avec des lignées cellulaires provenant de tissus provenant d’avortements au siècle dernier, selon la Conférence des évêques catholiques des États-Unis (USCCB), qui a publié une note distincte aux catholiques américains la semaine dernière.

La note du Vatican a déclaré que l’octroi de la légitimité morale était lié au principe « différents degrés de responsabilité de coopération dans le mal ».

Cela signifie que, parce que la pandémie représente un danger si grave, ces vaccins « peuvent être utilisés en toute bonne conscience en sachant avec certitude qu’ils ne constituent pas une coopération formelle avec l’avortement dont dérivent les cellules utilisées dans la production des vaccins ». dit la note.

En l’absence de vaccins sûrs fabriqués à partir d’autres sources, « il est moralement acceptable de recevoir Covid-19 vaccins qui ont utilisé des lignées cellulaires de fœtus avortés dans leur processus de recherche et de production. «

Les évêques américains ont déclaré que les vaccins utilisaient des lignées cellulaires tirées de tissus obtenus à partir de deux avortements qui ont eu lieu dans les années 1960 et 1970 et qui ont souvent été reproduits depuis.

La note du Vatican a déclaré que l’utilisation de tels vaccins « ne constitue pas en soi une légitimation, même indirecte, de la pratique de l’avortement ».

Il a exhorté l’industrie pharmaceutique à développer des vaccins totalement éthiques et les gouvernements et les organisations internationales à les rendre accessibles aux pays les plus pauvres.

La note du Vatican a déclaré que si l’utilisation des vaccins était volontaire, « le bien commun peut recommander la vaccination, en particulier pour protéger les plus faibles et les plus exposés ».

