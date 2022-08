Vatican : le pape condamne clairement la guerre “répugnante” de la Russie

“Les paroles du Saint-Père sur cette question dramatique doivent être lues comme une voix élevée pour la défense de la vie humaine et des valeurs qui y sont liées, et non comme une position politique”, a déclaré le Vatican. “Quant à la guerre de grande envergure en Ukraine, commencée par la Fédération de Russie, les interventions du Saint-Père François sont claires et sans équivoque en la condamnant comme moralement injuste, inacceptable, barbare, insensée, répugnante et sacrilège”.