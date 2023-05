Vasyl Lomachenko s’effondre en LARMES après la défaite de Devin Haney alors que la foule hue l’Américain et que certains fans crient au « vol »

Vasyl Lomachenko a fondu en larmes lorsqu’il est retourné dans sa loge après sa défaite par décision unanime face à Devin Haney samedi soir.

Les tableaux de bord des juges ont divisé l’opinion à la fin de la compétition serrée et très compétitive, certains fans la qualifiant de « vol ».

5 Haney vs Lomachenko était un combat passionnant Crédit : Getty

5 Le champion a pris la décision Crédit : Getty

5 Lomachenko a été dévasté

Le combat a commencé par un départ rapide et agressif de Haney dans la première minute, qui a cloué son adversaire avec quelques coups notables à la tête et au corps dès le début.

Lomachenko a répondu dans le premier match en utilisant son jeu de jambes rapide pour trouver un chemin au-delà du jab de Haney vers l’intérieur où il a commencé à lâcher des coups de poing combinés.

Bien qu’il soit connu pour ses départs lents, l’Ukrainien a surpris l’Américain en ne perdant pas de temps pour entrer dans l’action.

Haney a mené avec son jab au deuxième tour et a commencé à bien contrer avec des coups au corps lorsque Lomachenko a tenté de se frayer un chemin vers l’intérieur.

Ce fut un échange de boxe de haut niveau dès le départ, car les deux hommes se sont surpassés dans des moments individuels.

La troisième a été une session positive pour Loma alors qu’il glissait dans et hors de portée, atterrissant avec plus de régularité.

Haney a riposté avec un gros crochet gauche, mais commençait à se retrouver à la fin de combinaisons cohérentes.

Ce schéma s’est poursuivi jusqu’à la première minute du quatrième tour, car l’Américain n’a pas pu simplement tenir l’Ukrainien à distance avec son jab, comme beaucoup s’attendaient à ce qu’il le fasse avant le combat.

Il a cependant montré des améliorations au fil de la manche, contrant plus efficacement avec sa main droite lorsque Loma a lancé ses assauts.

Lomachenko a été moins précis au début du cinquième car Haney a commencé à trouver un rythme défensif et a eu du succès avec des uppercuts au corps.

Cependant, un autre changement d’élan a vu le challenger retourner les choses à nouveau car il a eu un impact positif avec ses échanges rapides peu de temps après.

Alors qu’ils atteignaient la mi-course à la fin du sixième, le combat semblait être complètement dans la balance.

Haney a commencé le mieux en seconde période en contrôlant la majeure partie du septième tour.

Les huitième et neuvième ont été des manches plus calmes, le champion semblant contrôler la plupart du temps tandis que le challenger avait du mal à se rapprocher aussi bien qu’auparavant.

Loma est venu fort vers la fin du neuvième tour et a attiré une forte réponse de coups de corps durs de Haney.

Alors qu’ils entraient dans les manches de championnat, on avait toujours l’impression que tout était à gagner car il y avait eu suffisamment de manches serrées pour que les tableaux de bord soient loin d’être définitifs.

Lomachenko a pris d’assaut les attaquants au dixième et a brièvement renversé Haney. L’Américain a retrouvé son sang-froid, mais le gonflement autour de son œil gauche a augmenté.

Le champion n’a pas réussi à tenir le challenger à distance au tour 11, ce qui était énorme pour l’Ukrainien.

Il semblait que Lomachenko ne pouvait pas manquer alors qu’il dominait les dernières étapes, s’avançant vers Haney et le blessant avec un crochet droit alors qu’il tirait à volonté.

Au dernier tour, Haney a exécuté un dernier changement d’élan dans le combat et a repris le contrôle de la distance, évitant toute autre punition.

Lorsque la cloche a sonné, on ne savait pas qui sortirait vainqueur.

Les tableaux de bord des juges ont été lus comme 116-112, 115-113, 115-113, tous en faveur de Haney pour une décision unanime.

5 Son équipe a mis une serviette sur son visage pour empêcher les caméras de le voir pleurer

Donnant sa réaction immédiate, Loma a déclaré: « Je ne veux pas en parler. Tout le monde voit ce qui s’est passé aujourd’hui. Je ne peux pas en parler pour le moment, ce n’est tout simplement pas un moment confortable pour moi. »

Il a ensuite été vu retourner dans sa loge et fondre en larmes.

Loma a expliqué plus tard: « Je viens de me rappeler que mon fils m’a appelé sept fois aujourd’hui et m’a dit à chaque fois: » Et le nouveau, et le nouveau. Je me suis souvenu de ce moment, c’était très dur pour moi. »