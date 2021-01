VAST CHASM ouvre près d’un hôpital italien avalant plusieurs véhicules, le centre Covid évacué (VIDEO)

Une vaste fissure dans la Terre s’est ouverte près de l’hôpital Ponticelli de Naples à la suite d’un fort bruit qui était initialement considéré comme une explosion. Le centre des patients Covid de l’établissement a été évacué immédiatement.

Il n’y a pas encore de rapports de blessures ou de décès liés à l’incident, bien que les pompiers aient envahi les lieux et que des enquêtes sur la cause soient déjà en cours. Des unités canines ont été déployées pour rechercher toute personne qui aurait pu être piégée dans sa voiture.

🔴 #Napoli, prosegue l’intervento dei #vigilidelfuoco nel parcheggio dell’Ospedale del Mare per escludere la presenza di persone coinvolte nella #voragine che si è aperta stamattina intorno alle 7. Sul posto i nuclei cinofili [#8gennaio 9:30] pic.twitter.com/ybfpwJKfAU – Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 8 janvier 2021

L’hôpital reste dans un état d’urgence avec des générateurs fournissant de l’électricité, bien que l’approvisionnement en eau reste coupé.

Un trou massif, mesurant environ 50 mètres (164 pieds) sur 50 mètres et environ 15 mètres (49 pieds) de profondeur, s’est fissuré dans le parking du personnel de l’hôpital, avalant des véhicules.

L’incident s’est produit entre 6 h 30 et 6 h 45, heure locale, et on a d’abord pensé qu’il s’agissait d’une explosion, les autorités soupçonnent maintenant qu’il s’agissait d’un effondrement souterrain.

Les coordinateurs en charge de l’unité Covid-19 de l’hôpital ont déclaré qu’elle avait été temporairement fermée « en raison de l’impossibilité de garantir l’eau chaude et l’électricité. Pour le moment, il n’y a aucun élément qui laisse penser à un acte de malveillance ».

Le parquet de Naples mènera une enquête sur la cause de l’incident, même si un acte criminel n’est pas suspecté.

Les rapports initiaux indiquent que les conduites d’oxygène souterraines de l’hôpital ont peut-être implosé ou qu’une fuite peut avoir déclenché une accumulation de gaz et une explosion ultérieure.

