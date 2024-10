Vasquez et Herrell organisent des rassemblements en duel avec les dirigeants des partis nationaux

24 octobre—ALBUQUERQUE — Le représentant américain Adam Schiff de Californie a exposé jeudi les enjeux élevés de la deuxième course au Congrès du Nouveau-Mexique lors d’un rassemblement dans la vallée sud de cette ville.

« Nous ne pouvons pas reconquérir la Chambre à moins que Gabe ne gagne – nous ne pouvons tout simplement pas », a-t-il déclaré, faisant référence au nouveau représentant démocrate américain Gabe Vasquez, qui se présente à la réélection lors d’un match revanche contre son prédécesseur, la républicaine Yvette Herrell.

« Si nous ne pouvons pas gagner une circonscription comme celle-ci, alors nous allons continuer à être relégués au rang de minorité », a déclaré Schiff au groupe enthousiaste d’électeurs et de bénévoles rassemblés dans un bureau auxiliaire du Parti démocrate du Nouveau-Mexique.

Lors d’un autre rassemblement quelques heures plus tard, celui-ci sur le campus de Legacy Church dans le Westside d’Albuquerque, le leader de la majorité parlementaire Steve Scalise de Louisiane a livré un message similaire à un groupe de partisans énergiques de Herrell.

« C’est l’un des principaux champs de bataille d’Amérique », a-t-il déclaré. « Vous avez une réelle opportunité et vous êtes sur le point de renverser votre siège, de licencier Gabe Vasquez, qui vote contre vous tous les jours, et d’élire quelqu’un qui a de merveilleuses valeurs, une merveilleuse intégrité. »

À un peu plus d’une semaine du jour du scrutin, l’opposition de Schiff et Scalise au Nouveau-Mexique illustre l’intérêt national pour une circonscription hautement compétitive qui a oscillé entre démocrates et républicains ces dernières années.

« Nous savons à quel point il est difficile de gagner un district », a déclaré Vasquez lors du rassemblement. « Nous avons vu ce district rebondir depuis quelques années, mais avant cela, c’était un district solidement républicain. Nous connaissons l’importance de cet État lorsqu’il s’agit de la Chambre des représentants et nous veillons à ce que non seulement nous gagner la Chambre mais que nous fassions de Hakeem Jeffries le président. »

Vasquez a décrit son adversaire comme un républicain MAGA « qui va suivre la ligne du parti Trump ».

« Mon adversaire ne propose que du négatif », a-t-il déclaré. « Mon adversaire veut s’assurer que chaque femme enceinte figure sur un registre national et que leurs médecins soient emprisonnés s’ils leur prodiguent des soins vitaux. »

Alors que Vasquez a continué à frapper Herrell au sujet de l’avortement, la qualifiant de menace pour les droits reproductifs des femmes, Herrell s’en est pris à Vasquez au sujet de la sécurité des frontières et l’a qualifié de faible en matière de criminalité.

« Nous avons besoin d’une frontière sûre. Nous avons besoin d’une meilleure économie. Nous avons besoin que nos enfants soient préparés au succès, pas à l’échec. Et nous devons nous assurer que nous soutenons nos forces de l’ordre à chaque étape du processus », a-t-elle déclaré. « Je ne suis pas du genre à « défendre la police ». Je suis du genre à « défendre la police ». »

Lors de l’événement de Herrell, Scalise a été rejoint par les représentants américains Brett Guthrie du Kentucky, Celeste Maloy de l’Utah et Guy Reschenthaler de Pennsylvanie, ainsi que Jeff Crank, candidat à un siège à la Chambre des représentants du Colorado.

« Ces gars voyagent parce qu’ils connaissent l’importance de ces courses », a déclaré Herrell. « Ils connaissent l’importance du Nouveau-Mexique. »

Dans une interview après le rassemblement – ​​destinée à la fois à Vasquez et au sénateur américain Martin Heinrich, qui brigue un troisième mandat contre la républicaine Nella Domenici – Schiff a déclaré que les démocrates avaient une grande confiance en Vasquez et en sa campagne.

« Il se présente contre quelqu’un qui a un très mauvais bilan au Congrès en matière de service rendu à ses électeurs, de rapport de ressources au pays, et d’après ce que je peux dire, il est profondément en décalage avec la position des électeurs ici sur des questions comme la liberté reproductive », a-t-il déclaré. . « Je pense que le choix est assez clair. »

Scalise a déclaré que Vasquez était une marionnette des démocrates libéraux.

« Quand Yvette a dit que c’était l’une des cinq, peut-être les trois premières, les courses les plus compétitives et les plus difficiles du pays, elle le pensait vraiment », a déclaré Scalise pendant le rallye. « Nous essayons de céder la place à quelqu’un… qui vote avec Nancy Pelosi plus de 95 % du temps… à Yvette Herrell, qui va en fait soutenir Donald Trump et remettre notre pays sur les rails et rendre l’Amérique grande. encore. »

Suivez Daniel J. Chacón sur Twitter @danieljchacon.