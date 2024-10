Vasquez a une mince avance sur Herrell dans la course au Congrès

20 octobre — Gabe Vasquez et Yvette Herrell souhaitent tous deux avoir une seconde chance de représenter le 2e district du Congrès du Nouveau-Mexique. Selon un nouveau sondage du Journal Poll, le candidat démocrate sortant Vasquez a une mince avance dans la course.

Vasquez mène de 4 points avec le soutien de 49 % des électeurs probables interrogés, tandis que le challenger républicain Herrell suit de près avec 45 % du soutien des électeurs. L’avance se situe dans la marge d’erreur de plus ou moins 4,8 points de pourcentage. Le sondage révèle que 5 % des électeurs interrogés étaient indécis.

Le quartier est passé du rouge au bleu puis du rouge au bleu au cours de la dernière décennie. En 2021, le District 2 a été redessiné. Le redécoupage a brisé le bastion conservateur des comtés d’Eddy, Lea et Chaves. Les nouvelles lignes de démarcation ont résisté à une contestation judiciaire du GOP.

Ancien conseiller municipal de Las Cruces, Vasquez a remporté son siège au Congrès par environ 1 300 voix en 2022, renversant Herrell, un ancien législateur de l’État d’Alamogordo. Deux ans plus tard, Herrell tente de le récupérer.

« C’est une circonscription compétitive avec deux candidats forts qui s’affrontent dans l’une des courses les plus disputées du pays », a déclaré Brian Sanderoff, président de Research & Polling, qui a mené le sondage. « Beaucoup d’argent est dépensé par les campagnes individuelles, ainsi que par les comités d’action politique des côtés démocrate et républicain, des groupes d’intérêts spéciaux libéraux et conservateurs. »

La course est de loin la plus chère des trois courses US House dans l’État. Herrell a levé 3,7 millions de dollars et dispose de 1,1 million de dollars en espèces, tandis que Vasquez a levé 6,1 millions de dollars et dispose de 1,8 million de dollars en espèces, selon la Commission électorale fédérale.

Le district est géographiquement diversifié, englobant la majeure partie du sud du Nouveau-Mexique, y compris des parties du champ pétrolifère des comtés de Lea et Eddy et l’ensemble de Las Cruces, puis s’étendant vers le nord jusqu’à la vallée sud et le côté ouest d’Albuquerque. Herrell réussira probablement bien dans les parties orientales du district, tandis que Vasquez réussira probablement bien dans les régions de Las Cruces et d’Albuquerque, a déclaré Sanderoff.

« C’est définitivement une course qui est surveillée à l’échelle nationale, puisque l’équilibre des pouvoirs à la Chambre des représentants pourrait en fin de compte être déterminé par une poignée de districts, dont celui-ci », a déclaré Sanderoff.

Les deux campagnes ont obtenu le soutien des dirigeants du Congrès.

L’ancien président de la Chambre, Kevin McCarthy, a aidé Herrell à lancer sa campagne l’année dernière. Le président Mike Johnson est venu à Las Cruces pour Herrell en août et devrait se rendre à Carlsbad pour un événement de campagne de Herrell mercredi.

Le leader de la minorité parlementaire, Hakeem Jeffries, est venu à Albuquerque début octobre à l’invitation de Vasquez, où il a assisté à des événements visant à promouvoir les trois représentants démocrates au Congrès dans leurs campagnes de réélection.

L’accès à l’avortement a été un thème récurrent dans les publicités de campagne de ce cycle électoral. Vasquez a martelé Herrell à plusieurs reprises sur son bilan en matière d’avortement dans des publicités de campagne et lors de rassemblements. Herrell a publié la semaine dernière une nouvelle publicité télévisée pour clarifier sa position sur l’avortement.

Le sondage du Journal a révélé que Vasquez avait une avance de 14 points parmi les électrices, avec 53 % de soutien parmi les femmes, contre 39 % pour Herrell. Pendant ce temps, Herrell avait un léger avantage auprès des électeurs masculins, avec 50 % de soutien parmi ce groupe, contre 46 % de soutien parmi les hommes pour Vasquez.

Plus d’indépendants indécis

Dans le sondage du Journal, l’affiliation à un parti était sans surprise le principal indicateur de la préférence des candidats. Alors que Vasquez bénéficiait d’un fort soutien parmi les électeurs démocrates, avec 84 % de soutien parmi ce groupe, Herrell avait le soutien de presque tous les électeurs républicains interrogés, avec 91 % de soutien.

Cependant, les électeurs plus indépendants ou en déclin de l’État ont également soutenu Vasquez. Il avait 51 % de soutien parmi ces électeurs, tandis que Herrell en avait 32 %.

Contrairement aux électeurs républicains et démocrates interrogés, les électeurs indépendants comptaient davantage de personnes encore hésitantes, avec 15 % d’électeurs indépendants indécis.

Éducation et ethnicité

Selon une tendance similaire à celle observée dans d’autres courses au Nouveau-Mexique et à l’échelle nationale cette année électorale, le candidat démocrate a bénéficié d’un plus grand soutien parmi les électeurs ayant un niveau d’éducation plus élevé.

Parmi les électeurs ayant un niveau universitaire ou un diplôme d’études secondaires ou moins d’éducation, la course est presque dans l’impasse. Mais Vasquez a une nette avance parmi les électeurs titulaires d’un diplôme universitaire de quatre ans ou d’un diplôme d’études supérieures. Herrell a une avance de 3 points parmi les électeurs ayant un diplôme d’études secondaires ou moins, avec 50 % de soutien au sein de ce groupe. Vasquez a une avance de 29 points parmi les électeurs titulaires d’un diplôme d’études supérieures avec 64 % de soutien.

Dans un sondage du Journal 2022 lors du premier affrontement des deux hommes, Vasquez avait une large avance parmi les électeurs hispaniques du district, avec le soutien de 61 % des électeurs de ce groupe démographique. Le soutien au sein de ce groupe démographique n’est pas aussi fort pour Vasquez lors de ce cycle électoral, selon le nouveau sondage. Vasquez avait le soutien de 51 % des électeurs hispaniques interrogés, tandis que Herrell avait 40 % de soutien parmi ce groupe.

« Le vote hispanique ne se rassemble pas parmi les démocrates de la même manière que les années précédentes », a déclaré Sanderoff. « De nombreux électeurs hispaniques envisagent des candidats républicains comme Yvette Herrell ou Donald Trump. »

Méthodologie

Le sondage du Journal est basé sur un échantillon aléatoire de 414 électeurs du 2e district du Congrès qui ont voté aux élections générales de 2020 et/ou 2022, et sur un échantillon d’adultes inscrits sur les listes électorales depuis décembre 2022 et qui ont déclaré qu’ils voteraient probablement. lors des prochaines élections.

L’échantillon a été stratifié par race et par comté et pondéré par le niveau d’éducation et l’affiliation à un parti sur la base des modèles de vote traditionnels lors des élections générales au Nouveau-Mexique, afin de garantir un échantillon plus représentatif.

Le sondage a été réalisé du 10 au 18 octobre, à l’exclusion de la fin de l’après-midi du 14 octobre (en raison du débat au Sénat américain). L’échantillon d’électeurs a une marge d’erreur de plus ou moins 4,8 points de pourcentage. La marge d’erreur augmente pour les sous-échantillons.

Tous les entretiens ont été menés par des enquêteurs professionnels en direct, basés à Albuquerque, avec de multiples rappels aux ménages qui n’avaient pas initialement répondu au téléphone.

Les numéros de téléphone portable (88 %) et fixes (12 %) des électeurs probables aux élections générales ont été utilisés.