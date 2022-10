Vasiliy Lomachenko remporte un retour passionnant à la boxe contre Jamaine Ortiz, cible ensuite le champion Devin Haney | Nouvelles de boxe

Vasiliy Lomachenko a pris une décision unanime contre Jamaine Ortiz au Madison Square Garden Theatre de New York.

L’ancien champion du monde d’Ukraine a gagné par des tableaux de bord de 115-113, 116-112 et 117-111 pour les trois juges. Mais ces décomptes ne racontaient pas l’histoire de ce qui était un combat serré et passionnant.

Lomachenko revenait au sport après s’être éloigné d’une unification majeure du titre plus tôt cette année lorsqu’il est retourné dans son pays natal une fois que la Russie a envahi l’Ukraine pour s’enrôler dans la force de défense territoriale.

Lomachenko doit faire pression sur Ortiz





Ortiz était son premier combat après sa sortie d’Ukraine et son retour à l’entraînement. L’Américain, le plus jeune de huit ans, était plus grand avec un avantage en portée. Il a utilisé ces dimensions avec une énergie dynamique au premier tour.

Ortiz a lancé des coups durs à longue distance et est resté suffisamment occupé pour tenir le gaucher ukrainien à distance. Dès le premier tour, des ecchymoses sombres sont apparues sous l’œil droit de Lomachenko.

Dans ces premiers tours, Lomachenko a eu du mal à établir son propre rythme. Ortiz l’a jeté avec intensité et coups de poing durs. L’Ukrainien a augmenté son propre rythme de travail en réponse. Au fur et à mesure que le combat avançait, il a commencé à lancer des coups directs et durs dans la tête d’Ortiz, dévidant des croix gauches rapides.

Le jeu de jambes d’Ortiz était précis et agile. Des attaques concentrées ont forcé Lomachenko à reculer.

L’Ukrainien s’est assuré de bien terminer les deux derniers tours. Il a bondi sur le pied avant, enchaînant des combinaisons de coups de poing et se battant furieusement jusqu’au bout.

Après cette victoire âprement disputée, Lomachenko ciblera le champion incontesté des poids légers Devin Haney





“Je suis heureux, je suis heureux d’être de retour sur le ring et de faire ce grand spectacle”, a déclaré Lomachenko par la suite.

“C’est un combattant dur, c’est un bon combattant.”

Lomachenko a creusé profondément pour passer à travers le concours. “Vous savez ce qui m’a motivé – quatre ceintures”, a-t-il déclaré.

Détenteur des quatre ceintures recherchées par Lomachenko, le champion incontesté des poids légers Devin Haney était aux premières loges.

Il n’a pas encore pu confirmer une défense contre Lomachenko, mais a ouvert la porte aux négociations. “J’espère que nous pourrons y arriver”, a déclaré Haney.

“Je serai prêt”, a promis Lomachenko.

Sous la carte, le Cubain Robeisy Ramirez, double médaillé d’or olympique comme Lomachenko, a poursuivi sa progression professionnelle.

Le poids plume a forcé un arrêt au neuvième tour de son concours avec Jose Matias Romero.

Le poids lourd américain Richard Torrez, qui a remporté une médaille d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo, a remporté son quatrième combat professionnel, écrasant rapidement Ahmed Hefny en trois manches.

Duke Ragan, un autre médaillé d’argent olympique, a dépassé Luis Lebron, remportant leur huit rounds à l’unanimité, 77-75, 78-74 et 79-73.

Nico Ali Walsh, le petit-fils de Muhammad Ali, a remporté son combat undercard. Il a échangé des coups avec Billy Wagner mais a décroché suffisamment de coups puissants pour s’assurer d’une victoire par décision unanime, 59-55 et 58-56 à deux reprises.